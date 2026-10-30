英国前财政大臣蕾切尔·里夫斯呼吁欧盟接管俄罗斯联邦——侵略国——2100亿欧元被冻结的主权资产，并将其用于支持乌克兰的防务。她警告称，在这一问题上无所作为将给欧洲安全带来风险，《独立报》报道。

关于资产的提议

里夫斯与德国前国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔、法国前欧洲事务部长娜塔莉·卢瓦索以及加拿大前副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰共同撰写了一篇文章。作者呼吁欧盟接管欧盟集团于2022年冻结的2100亿欧元俄罗斯主权资产，以便将资金用于乌克兰的防务。

作者估计，这些资产可为乌克兰防务提供资金直至2029年。她们认为，此举将降低明年欧盟主要国家举行选举后基辅的财政支持被停止的风险，并确保资金持续至下一届美国总统选举。

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乌克兰的资金缺口

作者强调，根据国际法，莫斯科有义务为其对乌克兰的非法入侵支付赔偿。她们认为，使用被冻结资产比由纳税人承担额外支出或进行新的借贷更容易被欧洲公民接受。

去年动用这些资金的先前尝试未能成功，原因是担忧法律责任将落在持有大部分资产的一家比利时银行身上。里夫斯及其共同作者提议，将账户及相关义务一并移交欧盟托管，并为防范莫斯科可能采取的报复行动提供保护。她们还表示，乌克兰明年将面临700亿欧元的资金缺口，若没有新的融资，其继续防御的能力将被大幅削弱。

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