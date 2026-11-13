一名乌克兰武装部队的前军人被认定在战时犯有叛国罪。根据日托米尔中央地区国防专项检察院的公开指控，他被判处15年有期徒刑。

经查明，被告曾在日托米尔州的乌克兰武装部队某空降突击旅服役。2020年5月，他在休假结束后未返回部队，擅自离开服役地点。

在俄罗斯全面入侵开始后，他身处卢甘斯克州被临时占领的领土上，决定投靠敌方。

2022年9月，被告自愿加入俄罗斯联邦武装力量。他被编入俄罗斯军队中某支参与对乌克兰作战行动的军事单位，担任工兵，军衔为下士。

此后，他宣誓效忠俄罗斯联邦，获得了俄罗斯国籍、军装和武器，随后开始在侵略国一方服役，并执行俄罗斯指挥官的命令。

此外，被告曾接受记者采访，在采访中讲述了其此前在乌克兰军队服役的经历，并证实了自己是自愿投奔俄罗斯联邦的。 他公开支持敌方的行动，对乌克兰及乌克兰武装部队发表负面言论，并为俄罗斯的武装侵略行为辩解。

因此，其行为旨在损害乌克兰的主权、领土完整和国防能力。

法院采纳了检方的立场，综合考虑了所犯罪行的严重性及案件的所有情节。

根据日托米尔市科罗廖夫区法院的判决，这名乌克兰武装部队前军人被认定有罪，并被判处15（十五）年有期徒刑，同时没收全部财产。

由于被告身处临时被占领土，本案按特别司法程序（缺席审判）审理。刑期将自其实际被捕之日起开始执行。

庭前调查和行动支援由乌克兰国家安全局日托米尔州分局负责。

来源：中央地区国防领域专门检察院新闻处

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