俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫就乌克兰问题发表了一系列言论，对乌克兰对其领土的历史权利提出了质疑。 他将乌克兰东南部及中部的大部分地区（特别是基辅）称为“自古以来就属于俄罗斯的土地”，并指责乌克兰当局所谓地煽动“原始的仇俄情绪”。

“乌克兰东南部和乌克兰中部的大部分地区，包括基辅，无疑是自古以来就属于俄罗斯的土地。那里居住着与我们同在一个洗礼池中受洗的人民，我们所有人都是从那里走出来的，”这位俄罗斯部长说道。

与此同时，拉夫罗夫否认整个乌克兰领土可被视为“单一民族”的居住地。据他称，该国西部已形成一种“文化与价值观”，据称这些与俄罗斯“相对立”。

此外，这位俄罗斯外长还指责自列昂尼德·库奇马以来的历任乌克兰总统，称他们试图“不冒犯西部地区及西部人”，并据称对此问题保持沉默。 他声称，这些总统“一直淡化问题的严重性”，导致该问题最终“爆发”。

拉夫罗夫将打击所谓的“原始反俄情绪”列为俄罗斯的主要目标之一，据他称，这种情绪正在乌克兰被强行灌输。

“我认为，目前我们最重要的胜利，除了实现‘特别军事行动’的目标之外， 但与此目标相关的任务，就是战胜那种试图在乌克兰——更确切地说，是在如今被称为乌克兰的那片土地上——灌输的原始反俄情绪，”这位俄罗斯外长表示。

此外，拉夫罗夫还专门谈到了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。他声称，这位国家元首似乎“改弦易辙、翻脸不认人”，如今“正跪在纳粹罪犯的遗骸前”。

此外，这位俄罗斯部长还毫无根据地指责乌克兰当局意图在基辅佩切尔斯克大修道院境内建立英雄万神殿。拉夫罗夫将据称计划安葬于此的墓地称为“撒旦式的”。

拉夫罗夫是在俄罗斯媒体发布的纪录片《我们的洗礼：教宗》中发表上述言论的。

需要指出的是，莫斯科已就构建欧亚新安全架构起草了立场文件，根据克里姆林宫的设想，该架构应吸纳其所有盟友参与。 俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，所提议的体系不应限制任何一方的利益。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科在对乌克兰战争中的目标保持不变，取消对俄语人口权利的所谓限制必须立即实施，且不能成为谈判的筹码。 他在马尼拉举行的第21届东亚峰会结束后向记者发表了上述言论。

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