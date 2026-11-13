乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，他未听说过关于在科斯蒂安蒂诺夫卡开展人道主义行动的筹备工作。据他称，目前工作重点主要集中在赫尔松州被临时占领的地区。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，目前他尚不清楚在顿涅茨克州的科斯蒂安蒂诺夫卡是否正在筹备任何人道主义任务，也不清楚奥列什基是否正在筹备类似任务。 卢比涅茨在最高拉达临时调查委员会会议上发表了上述言论。

“目前，我尚未获悉任何此类人道主义行动的筹备情况。 我和所有乌克兰公民一样，都是通过媒体在俄罗斯总统与美国特使会晤后，才首次听说这一倡议的，”卢比涅茨说道。

他补充道，康斯坦丁诺夫卡根本未被列入可能组织此类人道主义行动的潜在城镇名单之中。

“虽然我们手头有一份此类城镇的初步名单，但我们首先将注意力集中在赫尔松州，特别是目前被俄罗斯暂时占领的赫尔松州境内地区。 据我目前所知，此类人道主义灾难——即乌克兰公民所处的极其艰难、恶劣的生活条件——目前不仅存在于奥列什基，也存在于赫尔松州的其他城镇，”卢比涅茨指出。

此前，佩斯科夫曾表示，俄罗斯联邦在何种条件下会同意在科斯蒂安蒂诺夫卡开展人道主义行动。

DeepState驳斥了普京关于占领科斯蒂安蒂诺夫卡的言论。

阿特什表示，俄罗斯打算以人道主义任务为幌子向科斯蒂安蒂诺夫卡增派军队。

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