俄罗斯安理会副主席德米特里·梅德韦杰夫声称，西方国家给前殖民地造成的损失超过一千万亿美元。

他将制裁称为新殖民主义的表现，并表示俄罗斯外交官将在联合国争取将其认定为危害人类罪。

“几个世纪以来，野蛮的剥削、强行重新划分领土以及破坏传统社会秩序，使宗主国以被奴役民族为代价获得了繁荣。 实际上，它们至今仍在繁荣——其中许多正是得益于过去几个世纪所作所为，”德米特里·梅德韦杰夫表示。

梅德韦杰夫指出，几个世纪以来，西方国家正是通过剥削和奴役其他民族而致富的。 与此同时，他在其会议上发表演讲的“民族自由！”运动，自2024年2月起在“统一俄罗斯”党的支持下开展活动。

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划于2026年11月在所有成员国达成一致后通过。 在将受到限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司曾协助规避此前实施的制裁措施。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

该一揽子方案已于11月16日在欧盟外长理事会会议上获得最终批准，限制措施还将涵盖协助“影子船队”运营的公司。

欧盟新的制裁名单中包括俄罗斯最大的炼油企业，特别是莫斯科、鄂木斯克、萨拉托夫、哈巴罗夫斯克和伊尔斯克炼油厂，以及石油行业的其他多家公司。

关注我们在