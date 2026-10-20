现年19岁的切博克萨里居民达维德·费多罗夫在对乌克兰的战争中阵亡，此前他在5月被警察拘留并遭到殴打，三天后便被派往前线。

其母波琳娜通报了儿子阵亡的消息。这名年轻男子的遗体已被送至位于罗斯托夫-纳-多努的俄罗斯阵亡军人遗体接收与转运中心。

据ASTRA媒体报道，5月19日，费多罗夫被任命为第22316军部队的司机，尽管他当时并没有驾驶证。7月23日，他在执行战斗任务时驾驶越野车，随后被一架无人机击中。 另一则报道指出，这名军人是在顿涅茨克州波克罗夫斯克方向的马亚克定居点附近失踪的。

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他的母亲称，在执行任务前，大卫所在的部队已被改编为突击部队。据她介绍，儿子乘坐的那辆沙滩车是他用自己的钱购买的。

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波琳娜还表示，入伍合同上的签名与儿子护照上的签名不一致。她确信大卫并不想签署这份合同，而是渴望回家。

这名年轻男子去世后，不明身份的人曾试图破解他Apple账户的密码并关闭“定位”功能。

母亲曾向军事检察院和内务部投诉，指控警察在拘捕过程中存在不当行为。内务部表示，未发现执法人员有任何违规行为。 检察机关坚称，费多罗夫是自愿签署合同的。波琳娜计划向法院提起诉讼，对本案的具体情况提出异议。

泽连斯基表示，俄军每月伤亡人数已达4.3万人。

10月13日24小时内，乌克兰守军消灭了1650名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年10月14日的俄罗斯军队伤亡最新数据。 战争期间的总伤亡人数约为1,557,350人。

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