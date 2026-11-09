前线共发生148起交火事件：波克罗夫斯克和康斯坦丁诺夫斯克方向战况最为激烈

过去24小时内，前线共记录到148起乌克兰守军与俄罗斯占领军之间的交火事件。战斗最为激烈的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基和波克罗夫斯基方向。

在这些前线地段，乌克兰国防军击退了俄罗斯军队20多次进攻。

“自今日凌晨以来，共发生148次交火。敌军发动了48次空袭，投下163枚制导炸弹。 此外，还出动4608架自杀式无人机实施攻击，并对人口聚居区及我军阵地进行了1967次炮击，”该公告称。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，占领军发动了两次空袭，投掷了三枚制导炸弹，对我军阵地和居民点进行了46次炮击， 其中一次使用了多管火箭炮系统（RSZV）。

在南斯洛博扎纳方向，敌军六次袭击了我军部队在奥赫里米夫卡、赫里普尼、马拉沃夫恰等居民点以及斯塔里茨、楚古尼夫卡地区的阵地。

在库皮扬斯克方向，占领军未实施突击行动。

在利曼方向，我军击退了侵略者向利曼方向及扎里奇内居民点周边推进的六次企图。

在斯洛维扬斯克方向，国防军挫败了侵略者两次向皮斯库尼夫卡方向及亚姆皮尔居民点周边推进的企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军发动了两次突击行动，分别向瓦西尤廷斯基方向及蒂霍诺夫卡地区发起进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，国防军在科斯蒂安蒂诺夫卡、多夫加·巴尔卡、鲁辛·亚尔等居民点周边以及向尼古拉皮利亚方向，击退了九次敌军突击。其中一次交火仍在持续。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了12次攻击。占领者试图在维尔内、斯维特莱、莫洛德茨克等居民点附近以及向米尔内、谢尔吉耶夫卡、诺沃帕夫利夫卡方向推进。

据初步统计，今日该地区共击毙59名占领军，30人受伤；摧毁9辆机动车辆、18台特种装备、8处无人机指挥点、33处掩体及敌方弹药库。 此外，还摧毁了9辆车辆、4套火炮系统、4台特种装备、5个无人机指挥点以及151处敌方掩体。共摧毁或压制了286架各类型无人机。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌人针对诺韦扎波罗热定居点的两次进攻。

在奥里霍夫方向，占领军在斯捷波沃地区发动了一次突击行动。

在第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

据乌克兰武装部队总参谋部截至2026年11月9日22:00的作战情报显示，该消息已发布在Facebook上。

过去24小时内，乌克兰武装部队在前线消灭了2280名俄罗斯占领军。

过去24小时内，前线共记录140起交火事件，其中波克罗夫斯基方向的战况依然最为激烈。

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