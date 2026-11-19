在过去24小时内，即11月18日，乌克兰国防军在战线多个方向击退了俄军的进攻。 敌军在波克罗夫斯克、科斯蒂安蒂诺夫斯克和斯洛维扬斯克方向最为活跃，该地区共记录到45次突击行动。

过去24小时内，俄军发动了71次空袭，期间投下239枚制导炸弹。

此外，敌军还出动了4582架自杀式无人机，并对乌克兰军队驻地及阵地进行了2027次炮击。其中29次炮击使用了火箭炮系统。

苏梅州和切尔尼戈夫州的多个居民点遭到敌军炮击。

具体而言，在苏梅州，科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、巴奇夫斯克、伊斯克里斯基夫什奇纳、沃尔菲内、涅斯库奇内、库切里夫卡、雅斯特鲁布什奇纳、阿廷斯克、 别萨利夫卡、卢日基、托波利亚、里日夫卡、西梅伊奇内、多罗希夫卡和维尔纳·斯洛博达等居民点均遭到炮击。

在切尔尼戈夫州，克里尼夫卡、耶利内和加蒂遭到炮击。与此同时，维尔纳·斯洛博达遭到了空袭。

前线局势

北斯洛博扎纳和库尔斯克方向： 敌军发动了三次进攻，实施了两次空袭（使用四枚制导炸弹），并对乌克兰军队阵地及居民点进行了68次炮击。 其中四次炮击使用了多管火箭炮系统。

南斯洛博扎纳方向： 乌克兰部队击退了敌人针对奥赫里米夫卡、里兹尼科夫卡和科洛迪亚兹诺方向的四次进攻。

库皮扬斯克方向： 敌军曾向米特罗法诺夫卡方向发起一次突袭。

利曼方向： 乌克兰军队击退了占领军针对米尔内、扎里奇内、利曼和扬波尔方向的六次进攻。

斯洛维扬斯克方向： 敌军在皮斯库尼夫卡、克里瓦卢卡、扬波尔和尼古拉耶夫卡地区发动了12次进攻。

科斯蒂安蒂诺夫卡方向： 记录到16次进攻。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及向诺沃塞利夫卡、尼古拉伊皮利亚、库切罗沃亚鲁、托雷茨克、索菲耶夫卡和维尔诺方向发动进攻。

波克罗夫斯基方向： 敌军发动了17次进攻，企图向汉尼夫卡、切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、新费多罗夫卡、新格里希诺、米尔内、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新皮德戈尔尼耶方向推进。

亚历山德罗夫斯基方向：敌军未实施突击行动。

南部战况

古利亚皮尔方向： 占领军两次袭击乌克兰守军阵地，企图向多林卡和叶戈罗夫卡方向推进。

奥里霍夫方向： 记录到敌军向扎里奇内方向发动了一次攻击。

第聂伯河方向：敌军未实施突击行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现俄军组建进攻集团的迹象。

乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军消灭了1970名俄罗斯占领军。截至2026年11月19日，俄罗斯军队伤亡的最新数据已公布。

前线24小时内共发生205次交火，在波克罗夫斯克方向消灭了80名占领军。

泽连斯基表示，俄军加强了对多布罗皮利亚和科斯滕蒂诺夫卡的进攻。

视频：总参谋部情报总局战士在卡霍夫斯基森林对占领军设下埋伏。

关注我们在