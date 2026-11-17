过去24小时内，乌克兰守军消灭了1620名俄罗斯占领军，摧毁了1494架无人机和52套火炮系统。 前线共发生135次交火，敌军在波克罗夫斯克方向发动的攻击最为频繁。

乌克兰武装部队总参谋部在截至2026年11月17日早晨的作战简报中通报了这一情况。

据军事指挥部数据，过去24小时内，俄军总损失还增加了两辆坦克、六辆装甲战车、四套火箭炮系统、 1套重型火焰喷射系统以及10套地面机器人系统。

此外，乌克兰军队还摧毁了占领军521辆汽车和4台特种装备。

俄罗斯的攻击及乌克兰国防军的反击

过去24小时内，俄军发动了两次导弹袭击和90次空袭，投下262枚制导炸弹。 此外，敌军还出动了9018架自杀式无人机，并对乌克兰居民点及国防军阵地进行了2284次炮击。

与此同时，乌克兰空军、导弹部队和炮兵打击了两个敌方人员和军事装备集结区、一个无人机指挥点以及两套火炮系统。

前线局势

俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，乌克兰守军在此击退了13次进攻。 占领军试图在托雷茨克、维尔诺、多布罗皮利亚、斯维特洛耶和莫洛德茨基附近推进，并向库切罗沃亚尔、格鲁兹科、米尔内和谢尔吉耶夫卡方向推进。

在古利亚皮尔方向，敌军六次袭击乌克兰军队的阵地，企图向特尔努瓦托、多林卡和叶戈罗夫卡方向推进。

在利曼方向，乌克兰防卫部队击退了俄军在扎里奇内附近及利曼方向四次企图突破乌克兰防线的尝试。斯洛维扬斯克方向也记录到了同等次数的袭击——目标是奥泽尔内和尼古拉耶夫卡方向。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，占领军曾四次试图在同名城市周边地区发动进攻。在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队击退了敌人针对奥赫里米夫卡方向的两次进攻。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄军发动了四次空袭，投下八枚制导炸弹，并18次炮击了乌克兰守军阵地和居民点。 其中一次炮击使用了火箭炮系统。

在克拉马托尔斯克方向，记录到一次针对波帕斯诺耶方向的突击尝试。与此同时，在库皮扬斯克、亚历山德罗夫斯克、奥里霍夫斯克和第聂伯河方向，俄军未开展进攻行动。

此外，总参谋部通报称，在沃伦和波利斯基方向未发现敌方组建进攻集团的迹象。

截至11月17日，俄罗斯军队的伤亡人数又增加了1620名占领军。

前线共记录到133起交火事件，其中波克罗夫斯基方向的战况依然最为激烈。

乌克兰空军的苏-27战机袭击了位于顿涅茨克州的俄罗斯无人机操作员基地。

关注我们在