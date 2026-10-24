过去24小时内，前线共发生181次交火。俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的进攻最为猛烈，乌克兰守军在此击退了23次突袭。 总体而言，敌军发动了88次空袭，投下309枚制导炸弹，并出动了超过1万架自杀式无人机。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时内，俄军还对居民点和乌克兰军队阵地进行了2755次炮击，其中45次使用了火箭炮系统。 敌方使用的自杀式无人机总数达10 270架。

与此同时，乌克兰国防军的导弹部队和炮兵打击了敌方两处人员和装备集结区、三门火炮、一个无人机指挥所以及占领军的另外两个重要目标。

苏梅州以下居民点遭到俄军炮击：别萨利夫卡、科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、罗吉兹内、涅斯库奇内、巴奇夫斯克、沃尔菲内、沃夫基夫卡、科扎切、斯莫利内、 布鲁斯基、新瓦西里夫卡、索皮奇、巴拉尼夫卡、里夫内、斯米卡里夫卡和诺瓦古塔。此外，切尔尼戈夫州的米哈尔奇纳-斯洛博达也遭到了敌方炮火袭击。

俄军对托夫斯托杜博韦实施了空袭。 在北斯洛博扎尼亚和库尔斯克方向，过去24小时内，敌军投掷了6枚制导炸弹，实施了两次空袭，并向乌克兰军队阵地和居民点进行了47次炮击。

南斯洛博扎纳方向

乌克兰军队击退了俄军侵略者的五次进攻。敌军曾试图在奥赫里米夫卡、里巴尔奇诺和楚古尼夫卡地区发动进攻。

库皮扬斯克方向

俄军曾五次试图改善其战术态势。敌军在拉德基夫卡和波多利夫方向展开了进攻行动。

利曼方向

乌克兰守军挫败了占领军三次企图突破防线的尝试。敌军在扎里奇内、扎基特内和科洛迪亚兹方向发动了强攻。

斯洛维扬斯克方向

俄军在奥泽尔内、克里瓦卢卡、皮斯库尼夫卡和赖-亚历山德罗夫卡地区发动了五次进攻。

克拉马托尔斯克方向

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，俄军未在此方向发动强攻。

科斯蒂安蒂诺夫斯基方向

过去24小时内，该方向成为前线最激烈的交战区之一。乌克兰军队记录到俄军侵略者发动了23次进攻。

敌军试图在科斯蒂安蒂诺夫卡附近发动进攻，并向德鲁日科夫卡、诺沃塞利夫卡、尼古拉皮利亚、诺沃帕夫利夫卡、托雷茨克、维尔诺和鲁西诺亚尔方向推进。

波克罗夫斯克方向

在波克罗夫斯基方向，乌克兰守军击退了敌军19次进攻。 俄军试图向多布罗皮利亚、斯维亚托戈罗夫卡、切尔尼戈夫卡、米尔内、古利沃、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新帕夫洛夫卡方向推进。

亚历山德罗夫斯基方向

俄占军曾一度试图在米尔内方向强攻乌克兰阵地。

古利亚皮尔方向

敌军十次袭击了国防军的阵地。俄军试图向乌斯皮什内、里兹德维扬卡、吉尔科和叶戈罗夫卡方向推进。

奥里霍夫方向

在该战线段，俄军侵略者曾两次试图向帕夫利夫卡和切尔沃纳·克里尼察方向发起进攻。

第聂伯河方向

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，俄军在第聂伯河方向未开展积极进攻行动。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年10月24日，俄军总战损人数约为1 576 600人。 过去24小时内，俄军又损失了1 980名士兵。

在过去两个月里，乌克兰特种作战部队第8团的作战人员消灭了超过25名占领军士兵，并俘虏了另外13人。

10月22日及23日凌晨，乌克兰国防军对乌克兰临时被占领土上的多处俄军军事设施实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存和发射点、弹药及后勤物资仓库，以及俄军指挥所。

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