11月18日当天，乌克兰国防军与俄军在前线共发生205次交火。占领军在波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫斯克方向的进攻最为猛烈。

“自今日凌晨以来，共发生205次交火。敌军发动了55次空袭，投下181枚制导炸弹。 此外，还出动2960架自杀式无人机实施打击，并对居民点及我军阵地进行了1523次炮击，”通报中写道。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，占领军进行了三次突击行动，实施了一次空袭，投下了一枚制导炸弹， 并对我军阵地和居民点进行了56次炮击，其中4次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，敌军四次袭击了奥赫里米夫卡、里兹尼科沃和科洛迪亚兹诺地区我军部队的阵地。

在库皮扬斯克方向，敌军曾向米特罗法诺夫卡方向发起一次突袭。

在利曼方向，我军击退了侵略者向米尔内、扎里奇内、利曼和扬波尔方向推进的5次企图。战斗仍在继续。

在斯洛维扬斯克方向，国防军在皮斯库尼夫卡、克里瓦卢卡、扬皮尔和尼古拉耶夫卡等居民点周边地区，成功遏制了侵略者12次推进企图。其中一次进攻仍在进行中。

在克拉马托尔斯克方向，敌军试图通过向马利诺夫卡方向发起进攻来巩固其阵地。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，国防军击退了15次敌军突袭：包括科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及向诺沃塞利夫卡、尼古拉伊皮利亚、库切罗沃亚鲁、托雷茨克、索菲耶夫卡和维尔诺方向的进攻。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了17次进攻。 占领军试图在汉尼夫卡、切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、诺沃费多罗夫卡、诺沃格里希内、米尔内、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨克和诺沃皮德戈尔德涅等居民点附近推进。其中两次进攻仍在进行中。

据初步统计，今天该地区共击毙73名占领军，7人受伤；摧毁敌方10辆汽车、2台特种装备及31处掩体。 此外，还摧毁或损毁了一辆坦克、两辆车辆、三门火炮、三台特种装备、一个无人机指挥点以及79处敌方掩体。共摧毁或压制了162架各类型无人机。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌军针对多林卡和叶戈里夫卡两地居民点的两次进攻。

在奥里霍夫方向，侵略者试图向扎里奇内方向推进。

在第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

乌克兰武装部队总参谋部总结称，其他方向的局势未发生重大变化。

乌克兰武装部队总参谋部在截至22:00的战况通报中提到了这一点。

过去24小时内，前线共发生139次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

在扎波罗热州被临时占领的领土上，乌克兰军队摧毁了一套俄罗斯多管火箭炮系统。 该系统被发现位于敌军后方的一片林带附近，随后无人机操作员实施了精准打击。无人机击中了弹药库，导致该多管火箭炮系统被摧毁。

11月17日，一架从新西伯利亚飞往坎斯克的安-12军用运输机在俄罗斯克麦罗沃州发生空难。据俄罗斯媒体初步报道，机组人员全部遇难。电视媒体报道称有17人遇难。

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