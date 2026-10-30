过去24小时内，前线共发生211起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。其中，科斯蒂安蒂诺夫斯基和古利亚皮尔斯基方向的袭击次数最多。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，乌克兰守军击退了24次敌军进攻；在波克罗夫斯基方向——19次；在古利亚皮尔斯基方向——18次交火。

昨日，敌军发动了1次导弹袭击和82次空袭，期间投下263枚制导炸弹。 此外，侵略者还出动了9576架自杀式无人机，并对居民点及我军阵地进行了2478次炮击，其中42次使用了火箭炮齐射系统。

遭受敌方炮击的居民点包括：

别萨利夫卡、科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、罗吉兹内、涅斯库奇内、巴奇夫斯克、沃夫基夫卡、亚斯特鲁布什奇纳、卢日基、索皮奇、 库切里夫卡、伊斯克里斯基夫什奇纳、斯图德诺克、马拉·斯洛比德卡、福托维日、斯莫利内、科扎切、塞雷迪纳-布达、沃尔菲内、维利卡·别里兹卡、什皮尔（苏姆州）；

古塔-斯图德涅茨卡、卡明、布莱什尼亚、洛吉（切尔尼戈夫州）。

普斯托戈罗德居民点遭受了空袭。

过去24小时内，国防军的导弹部队和炮兵打击了四个敌方人员和装备集结区、两门火炮以及一个敌方无人机指挥点。

作战行动

过去24小时内，侵略者在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向发动了三次空袭，使用了六枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了37次炮击。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在斯塔里察、伊兹比茨克、恰伊科夫卡、奥赫里米夫卡、马拉沃夫恰和舍维亚科夫卡等居民点周边地区击退了敌军的七次进攻。

在库皮扬斯克方向，敌军未试图改善其阵地态势。

在利曼方向，敌军试图突破我方防线的企图已被击退，该地区占领者曾向斯捷波韦、科洛迪亚齐、利曼、扎里奇内、顿涅茨克和迪布罗瓦等居民点发动了8次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，敌军在奥里胡瓦特卡、扬皮尔、克里瓦卢卡和尼古拉耶夫卡等居民点周边地区发动了四次进攻。

在克拉马托尔斯克方向，占领军对瓦西尤廷斯基方向发动了一次突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，共记录到24次袭击。据最新消息，侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡居民点附近以及朝向奥列克西耶沃-德鲁日基夫卡、诺沃塞利夫卡、 多夫加·巴尔卡、德鲁日基夫卡、鲁西诺·亚尔、彼得里夫卡、托雷茨克、普里尤特、维尔诺和佐洛托伊·科洛迪亚兹方向展开了进攻行动。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了19次袭击。 占领者试图向多布罗皮利亚、新顿巴斯、汉尼夫卡、罗丁斯克、斯维特莱、新格里希内、米尔内、谢尔吉耶夫卡、科特利内、 莫洛德茨克、新皮德戈尔德涅和新帕夫利夫卡方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。



在古利亚皮尔方向，占领军18次袭击了我方守军阵地。敌人试图向乌斯皮什内、特尔努瓦特、叶戈罗夫卡、吉尔克和查里夫内等居民点推进。

在奥里霍夫方向，占领军对叶戈罗夫卡方向发动了两次攻击。

在第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现敌军组建进攻集团的迹象。

乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。



过去24小时内发生191次交火——俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基和波克罗夫斯基方向持续施压。

俄罗斯电商平台OZON位于鄂木斯克的仓储中心在FP-1无人机袭击后部分被烧毁。Fire Point公司公布了一张卫星图像，从中可见袭击造成的破坏。 据该公司称，这些无人机从乌克兰边境飞越了超过2500公里。

第57独立摩托化步兵旅“沃利亚”营的操作员在沃夫恰ンス克郊外开展了一次持续近24小时的行动，将一名阵亡乌克兰军人的遗体运出。 为此，他们动用了此前通过无人机俘获的一名俄罗斯战俘。

关注我们在