自10月26日（周一）凌晨起，前线共发生185起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。 乌克兰武装部队总参谋部通报称，最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克和科斯蒂安蒂诺夫斯克方向。

敌方炮击

敌军发动了48次空袭，投下155枚制导炸弹。此外，还出动6385架自杀式无人机实施打击，并对人口聚居区及我军阵地进行了2007次炮击。

北部战况

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，占领军发动了一次空袭，投下两枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了37次炮击， 其中两次使用了多管火箭炮系统。

哈尔科夫州的战斗

在南斯洛博扎纳方向，敌军六次袭击了我军部队在沃洛赫夫斯克、奥赫里米夫卡、沙贝尔内和楚古尼夫卡等居民点附近的阵地。其中两次袭击仍在进行中。

在库皮扬斯克方向，敌军曾三次试图通过向拉德基夫卡方向发起突击行动来巩固其阵地。战斗仍在进行中。

东部战况

在利曼方向，我军击退了侵略者向泽莱纳多利纳、科洛迪亚兹和利曼方向推进的七次企图。其中一次进攻仍在进行中。

在斯洛维扬斯克方向，国防军在奥泽尔内、克里瓦卢卡和尼古拉耶夫卡等居民点周边地区，成功遏制了侵略者三次推进企图。敌方一次强攻行动仍在进行中。



在克拉马托尔斯克方向，敌军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，国防军击退了20次敌方突击： 地点包括科斯蒂安蒂诺夫卡周边地区，以及通往奥列克西耶沃-德鲁日基夫卡、诺沃塞利夫卡、赖斯基、诺沃帕夫利夫卡、维尔诺和库切罗沃亚鲁的方向。敌方一次突击行动仍在进行中。

敌军 在波克罗夫斯基方向 发动了二十五次攻击。 占领军试图在诺维·顿巴斯、多布罗皮利亚、维尔内、斯维亚托戈夫卡、斯维特莱、米尔内、谢尔吉耶夫卡、莫洛德采克、诺沃尼古拉耶夫卡和菲利亚等居民点附近推进。其中三次进攻仍在进行中。

据初步统计，今天该 地区共击毙45名占领军，5人受伤 ；摧毁6辆机动车辆、1台特种装备和4处掩体。 敌方4辆机动车辆和40处掩体遭到损毁。各类无人机共146架被歼灭或压制。

南部战况

在亚历山德罗夫斯基方向 ，敌军对皮德杜布诺方向发动了一次进攻。

在古利亚皮尔方向 ，国防军击退了敌军针对里兹德扬卡、沃兹德日夫卡、新扎波罗热、上特尔萨、吉尔克和查里夫内等居民点的十次进攻。战斗仍在继续。



在奥里霍夫和第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

乌克兰武装部队总参谋部截至22:00的战报中提到了这一点。

乌克兰总参谋部列出了 过去24小时 内战线最激烈的区域 。



。 需要 指出的是，DeepState 监测 到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近推进。



此前，总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯军队过去24小时的伤亡情况。

此外，乌克兰军队还对俄军雷达站和指挥所实施了打击。

过去24小时内，前线共发生146起交火事件——其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

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