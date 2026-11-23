据乌克兰武装部队总参谋部通报，自11月23日以来，前线共发生123起交火事件。目前，科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战斗最为激烈。 在波克罗夫斯克方向，乌克兰军队消灭了30名俄罗斯占领军，并摧毁了一个弹药库。

炮击

敌军发动了50次空袭，投下171枚制导炸弹。此外，还出动5213架自杀式无人机实施打击，并对我军驻地及阵地进行了1517次炮击。

北部战况

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，侵略者发动了1次进攻，实施了3次空袭，投下7枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了70次炮击。

哈尔科夫州战况

在南斯洛博扎纳方向，敌军曾1次袭击奥赫里米夫卡居民点附近我军部队的阵地。



在库皮扬斯克方向，敌军未实施突击行动。

东部战况

在利曼方向，我军在扎里奇内地区成功击退了侵略者向利曼方向推进的两次企图。



在斯洛维扬斯克方向，国防军在迪布罗瓦和扬皮尔等居民点周边地区遏制了侵略者三次推进企图。其中一次进攻仍在持续。



在克拉马托尔斯克方向，敌军未发动攻击。



在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，国防军击退了15次敌军突袭：地点位于科斯蒂安蒂诺夫卡、维尔内等居民点附近，以及通往尼古拉皮利亚、库切罗沃亚鲁方向。其中三次攻击仍在进行中。



敌军在波克罗夫斯克方向发动了10次进攻。占领军试图在切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、瓦西里夫卡、米尔内、莫洛德茨克等居民点附近以及向谢尔吉耶夫卡方向推进。



据初步统计，今天该地区共击毙30名占领军，23人受伤； 摧毁了6辆机动车辆、1台电子战设备、10件特种装备、2个无人机指挥所、1处弹药库以及37处敌方掩体。 另有6辆车辆、6门火炮、3台特种装备、12个无人机指挥点及127处敌方掩体遭到损毁。摧毁或压制了334架各类无人机。

南部战况

据总参谋部通报，在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。



在古利亚皮尔斯基方向，国防军击退了敌军针对诺韦扎波罗热和里兹德维扬卡两地居民点的5次进攻。



在奥里霍夫和第聂伯河方向，占领军未发动突击行动。



其他方向的战况未发生重大变化。

乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。



过去24小时内，前线共发生149起交火事件，其中两个方向的战况最为激烈。

在11月21日过去的一天里，俄罗斯军队在对乌克兰的战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部估算，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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