过去24小时内，前线共发生133起交火事件。俄军在波克罗夫斯克方向最为活跃，曾13次试图攻击乌克兰国防军的阵地。

在这些突袭中，占领军损失了近70名士兵。

“自本日开始以来，共发生133次交火。敌军发动了一次导弹袭击，实施了57次空袭，投下165枚制导炸弹。 此外，还出动6262架自杀式无人机实施攻击，并对居民点及我军阵地进行了1803次炮击，”该公告称。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来发生了两起交火事件， 占领军发动了一次空袭，投下两枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了16次炮击，其中一次使用了火箭炮齐射系统。

在南斯洛博扎纳方向，敌军两次袭击了我军部队位于奥赫里米夫卡居民点方向的阵地。

在库皮扬斯克方向，占领军未实施突击行动。

在利曼方向，扎里奇内附近及利曼居民点方向，我军击退了侵略者四次推进企图。

在斯洛维扬斯克方向，国防军挫败了侵略者三次向奥泽尔内和尼古拉耶夫卡方向推进的企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军曾向波帕斯诺方向发动一次攻击。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，国防军在科斯蒂安蒂诺夫卡居民点附近击退了敌军四次强攻。其中一次交火仍在持续。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了十三次攻击。 占领军试图在托雷茨克、维尔内、多布罗皮利亚、斯维特莱、莫洛德茨克等居民点附近以及向库切里夫亚尔、格鲁兹克、米尔内、谢尔吉耶夫卡等居民点方向推进。 目前仍有一次敌方突袭行动正在进行中。

据初步统计，今日该地区共击毙54名占领军，击伤14人；摧毁6辆机动车辆、5台特种装备、2个无人机指挥点及39处敌方掩体。 另有8辆机动车辆、2门火炮、1台特种装备、4个无人机指挥点、96处敌方掩体以及1处燃油仓库遭到损毁。各类无人机共计332架被击落或压制。

在亚历山德罗夫斯基方向，未记录到进攻行动。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌人针对特尔努瓦特、多林卡和叶戈里夫卡等居民点的5次进攻。

在奥里霍夫和第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

据乌克兰武装部队总参谋部2026年11月16日22:00发布的作战情报显示，上述情况已发布在Facebook上。

过去24小时内，前线共发生171起交火事件，其中波克罗夫斯克附近战况最为激烈。

11月15日夜间，俄罗斯方面报告称，塔塔尔斯坦和罗斯托夫州的工业设施遭到无人机袭击。 在下卡姆斯克，下卡姆斯克石油化工企业的厂区内发生火灾，而在塔甘罗格，一座变电站遭到损毁。

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