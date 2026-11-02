前线共记录到191起交火事件，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈

过去24小时内，乌克兰国防军与俄军在前线发生了191次交火。最激烈的战斗发生在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，乌克兰守军在那里击退了近20次敌军突袭。

“自本日开始以来，共发生191次交火。敌军发动了44次空袭，投下146枚制导炸弹。 此外，敌军还出动4304架自杀式无人机实施攻击，并对人口聚居区及我军阵地进行了1946次炮击，”该通报称。

据总参谋部数据，在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日开始以来，占领军进行了8次突击行动，并对我军阵地和居民点进行了42次炮击，其中4次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，敌军10次袭击了我军部队在伊兹比茨克、格拉夫斯克、沃夫恰ンス基胡托里、奥赫里米夫卡、沙贝尔内、楚古尼夫卡、安巴尔内等居民点附近的阵地。 其中一次袭击仍在进行中。

在库皮扬斯克方向，敌军三次向拉德基夫卡方向发起强攻。战斗仍在进行中。

在利曼方向，我军击退了侵略者向诺沃耶、科洛迪亚兹、利曼和扎里奇内方向推进的六次企图。其中一次进攻仍在进行中。

在斯洛维扬斯克方向，国防军在亚姆皮尔居民点附近阻止了侵略者向前推进的企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，国防军击退了19次敌方突击：包括科斯蒂安蒂诺夫卡居民点周边，以及向诺沃塞利夫卡、赖斯基、索菲耶夫卡、库切罗沃亚鲁和维尔诺方向的进攻。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了12次攻击。 占领军试图在莫洛德茨克、新帕夫利夫卡、切尔尼戈夫卡、斯维特莱、多布罗皮利亚、米尔内和谢尔吉耶夫卡等居民点附近推进。战斗仍在进行中。

据初步统计，今日该地区共击毙65名占领军，14人受伤；摧毁敌方3辆汽车、2台特种装备及2处掩体。 另有9辆车辆、2台电子战设备、1个无人机指挥点及43处敌方掩体遭到损毁。各类无人机共计120架被击落或压制。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌人针对乌斯皮什内、特尔努瓦特、吉尔克和查里夫内等居民点的七次进攻。

在奥里霍夫方向，占领军发动了一次突击行动，向切尔沃纳亚克里尼察方向发起进攻。

在第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

据乌克兰武装部队总参谋部2026年11月2日22:00发布的作战情报显示，上述情况已发布在Facebook上。

俄罗斯占领军在扎波罗热和顿涅茨克方向推进。具体而言，在扎波罗热州的沃兹德维日夫卡和卢吉夫斯基附近，以及顿涅茨克州的迈斯克村附近，均记录到前线局势的变化。

俄罗斯占领军在扎波罗热州的马利赫·什切尔巴基和什切尔巴基附近推进。

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