在乌克兰独立斗争的前线，一名女军人兼谢赫·曼苏尔车臣志愿营的无人机操作员——来自敖德萨、代号瑞安的女性——英勇牺牲。 她是该部队中唯一的女性，曾在顿涅茨克战线执行复杂的作战任务，并为儿子的自由未来奋战至最后一刻。

这一噩耗由民间组织“乌克兰穆斯林妇女联盟”以及全乌克兰民间组织协会“阿尔拉伊德”主席塞伊兰·阿里福夫公布。

在平民生活中，瑞安曾担任泰拳教练，抚养儿子，并经常前往基辅的清真寺做礼拜。 2024年，她决定加入乌克兰国防军，完成了无人机操控培训，并成为该营中首位女性志愿者。 在前线，这位女战士不仅利用无人机摧毁敌方装备，还负责领导该部队的后勤补给工作，并照料前线附近科斯蒂安蒂诺夫卡镇的清真寺。

战友和志愿者们回忆起拉亚娜时，都称她为一位极其勇敢、果断且充满光彩的人。乌克兰捍卫者穆拉德·纳西罗夫指出，她的自我牺牲证明了对祖国的热爱与尊严不分国界。 乌克兰英雄谢尔盖·科诺瓦尔基金会负责人奥尔加·科诺瓦尔也分享了对她的温暖回忆，并强调乌克兰失去了一位非凡的女战士。

来源：非政府组织“乌克兰穆斯林妇女联盟”，塞伊兰·阿里福夫。

来自波尔塔瓦的摄像师瓦西里·维利奇科在前线牺牲。他曾供职于当地电视台IRT和“米斯托·普卢斯”，随后加入了乌克兰武装部队。10月16日，他的妻子通报了这位捍卫者的牺牲消息。

在乌克兰为独立而与俄罗斯恐怖主义部队作战的战斗中，前乌克兰国家队及基辅迪纳摩队中场球员罗曼·马克西姆尤克牺牲。 经过一年的搜寻和期盼他能平安归来，最终通过DNA鉴定结果证实了他的牺牲。

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