前线阵亡的是一名军人、扎波罗热州爱乐乐团独唱家、艺术家兼城市活动主持人博格丹·希日尼亚克。

“博格丹·希日尼亚克在前线牺牲了，他是才华横溢的扎波罗热爱乐乐团独唱家、国家的捍卫者、志愿者、真诚的人、出色的父亲，也是在任何时候、任何事情上都值得信赖的人。 又一个艺术家庭失去了亲人，但他将永远与我们同在。 向他的妻子尤利娅·希日尼亚克、家人、亲友及同事们致以诚挚的慰问，这是无法弥补的损失，让我们共同哀悼。向为国守卫的博格丹深表敬意，”科纳列娃写道。

自俄罗斯全面入侵开始后，博格丹·希日尼亚克便投身于志愿者活动，随后在同年的2022年应征入伍。

2023年5月，这位捍卫者被授予“金十字勋章”。相关命令由时任乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日尼签署。

这位捍卫者牺牲的消息由扎波罗热州立爱乐乐团前主任伊琳娜·科纳列娃透露。

此前有报道称，拉瓦-鲁斯卡市前市长、利沃夫州“自由”党组织负责人尼古拉·津科已牺牲。

来自波尔塔瓦的摄像师瓦西里·维利奇科在前线牺牲。他曾供职于当地的IRT和“米斯托·普卢斯”电视台，随后加入了乌克兰武装部队。10月16日，他的妻子通报了这位捍卫者的牺牲消息。

在乌克兰为独立而与俄罗斯恐怖主义军队进行的战斗中，前乌克兰国家队及基辅迪纳摩队中场球员罗曼·马克西姆尤克牺牲。 经过一年的搜寻和期盼他能平安归来，最终通过DNA鉴定结果证实了他的牺牲。

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