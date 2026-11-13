在哈尔科夫州，一名妇女因触发爆炸装置身亡，其女儿受伤

这起悲剧发生在佐洛切夫市镇卡拉西夫卡村附近，两名妇女被不明爆炸装置炸伤。据哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫称，其中一人死亡，另一人受伤。

“爆炸导致一名60岁的妇女死亡。她30岁的女儿手臂受伤，目前正在接受一切必要的医疗救助，”西涅古博夫在Telegram频道上写道。

俄军袭击了切尔卡瑟州，导致天然气基础设施受损。部分居民暂时无法获得天然气供应。

11月12日早晨至13日早晨的24小时内，俄军对苏姆州14个地方社区的25个居民点发动了50多次袭击。炮击导致两人死亡，另有1人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州52个居民点。扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击后，共有15人受伤，其中包括两名儿童。

11月12日，苏梅州遭遇无人机袭击，两名年龄分别为57岁和47岁的当地居民遇难。据苏梅州行政管理局局长奥列格·格里戈罗夫称，两名男子当时正在肖斯季诺区塞雷迪诺-布德斯基社区的一辆摩托车旁。

俄罗斯对文尼察的袭击造成人员伤亡，一所幼儿园的建筑也遭到损毁。市长谢尔盖·莫尔古诺夫通报了此次袭击的后果。

俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区，特别是该州首府的一栋多层住宅楼。炮击导致6人受伤，部分居民点断电。

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