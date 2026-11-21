在哈尔科夫州北部开展的“熊陷阱”行动中，乌克兰军队采用了牵制性打击战术，出动了装甲车辆，并大规模部署了无人机。 这有效挫败了俄军指挥部包围乌克兰武装部队各部队的计划。严格的作战保密措施以及对俄军补给线的远程布雷，也成为此次行动的重要组成部分。

分析人士指出，俄军官员曾宣称已在该地区成功包围了数千名乌克兰军人。

克里姆林宫继续利用此类说法，试图说服西方国家将俄罗斯虚构的前线作为和平谈判的基础。然而事实上，当时乌克兰部队正在开展收复领土的行动。

据ISW消息，11月20日，乌克兰某团通报称，在“熊陷阱”行动中，已收复维利基·布尔卢克以北和东北方向204平方公里的领土及14个居民点。

根据地图显示，乌克兰军队解放了以下村庄：

科米萨罗夫；

希罗克；

乔尔内；

涅费迪夫卡；

舍维亚基夫卡；

沃迪亚内；

多夫亨克；

扎鲁宾卡；

乌斯蒂诺夫卡；

伊瓦什金；

阿尼斯金；

维尔胡瓦特卡；

多夫扎恩卡；

楚古尼夫卡。

与此同时，仍有四个定居点处于俄军控制之下：奥泽尔内、别雷兹尼基、阿尔蒂尔内和鲁布列内。

乌克兰武装部队第475突击团指挥官亚历山大·纳斯滕科中校向BBC乌克兰语频道透露，在行动期间，军人严格遵守了严密的作战安全措施。 据他介绍，行动仍在进行中，乌克兰部队继续对部分边境居民点进行清剿。

据ISW评估，俄军指挥部原计划在普里科洛特内村附近将乌克兰部队包围。 为此，俄军本应从两个方向同时发起进攻：东部方向经阿尔蒂尔内和维尔胡瓦特卡，西部方向经沃夫恰ンス克和比利伊·科洛迪亚兹。

2026年6月底，俄军部队越过了阿蒂尔内附近的边境，并向普里科洛特内方向推进。当时，乌克兰军方消息人士将局势评估为几乎危急。

与此同时，ISW并未发现任何证据表明俄军成功包围了该地区的乌克兰部队。尽管俄罗斯国防部和总参谋长瓦列里·格拉西莫夫曾在9月和10月发表相关声明，但这一情况并未发生。

俄罗斯军方官员声称，数千名乌克兰军人已被包围。这些声明也被俄罗斯宣传人员广泛传播。11月20日，一名与克里姆林宫有关联的博主再次报道了普里科洛特内附近的战斗。

正如ISW分析师所指出的，“熊陷阱”行动的相关报道表明，乌克兰军队动用了装甲车辆，特别是为了实施牵制性攻击。 其目的是迫使俄军将兵力集中于错误方向，并将其引诱至无人机打击范围之内。

具体而言，乌克兰武装部队在袭击维尔胡瓦特卡时出动了T-80坦克和M-1“艾布拉姆斯”坦克。此举旨在营造一种错觉，即乌克兰的主力打击将集中于该区域。

俄军指挥部将这些行动视为大规模进攻的准备，遂向维尔胡瓦特卡地区调遣了预备队。然而，当俄军部队正将注意力集中在虚假方向时，乌克兰无人机操作员对俄军部队发动了打击。 随后，乌克兰军队在其他地段发动了进攻。

乌克兰武装部队第475突击团指挥官亚历山大·纳斯滕科还表示，在其他攻击行动中，乌克兰军队动用了坦克和布拉德利步兵战车。

据ISW称，此次行动的另一个重要环节是利用配备中继器的网络系统，对俄罗斯的地面交通线进行远程布雷。

此类系统使得在距离前线约30公里的路段布设地雷成为可能，从而阻碍了俄军部队的机动和补给。

此外，乌克兰军队确保了严格的作战保密。正因如此，俄军指挥部未能及时识破此次行动的真实意图，也未能对乌克兰武装部队的行动做好准备。

因此，通过结合装甲车辆的牵制性攻击、无人机的大规模运用、远程布雷以及行动计划的隐蔽，乌克兰部队在哈尔科夫州北部成功实施了此次行动。

战争研究所（ISW）的报告中提到了这一点。

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年11月21日，俄军总战损人数约为1 634 860人。

自2026年11月20日凌晨起，前线共发生157次交火。俄军在波克罗夫斯克方向发动了最多攻击，乌克兰守军在此击退了16次推进企图。 总体而言，敌军发动了导弹和空中打击，投下165枚制导炸弹，并出动了超过4,500架自杀式无人机。

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