在俄罗斯占领下的金伯恩沙嘴，当地居民可能因食品和药品严重短缺而无法熬过这个冬天。 成功逃离被占领区的人们报告称，被围困在当地的人们正面临人道主义灾难和饿死的威胁。

在波克罗夫斯克、瓦西里夫卡和盖罗伊斯克等村庄，目前仍有约100名平民滞留，其中大多为老年人。据当地人称，他们几乎已经没有生存物资了。 由于缺乏饲料，所有牲畜都被迫宰杀，据称，那些野马群则被俄罗斯军人射杀。

当地居民描述的现状甚至比奥列什基地区更为严峻。 这些聚居点被水隔绝，海岸线布满了地雷。人们将通往大陆的唯一道路称为“死亡之路”，因为平民在试图撤离时经常被俄罗斯的地雷炸伤。

俄罗斯人公然违反国际人道主义法，切断了乌克兰人获取食品和药品的任何途径——甚至无法购买这些物资。 事实上，俄罗斯占领者已将平民变成人质，并将其作为“人肉盾牌”，阻挠任何撤离尝试。如果没有紧急的舆论关注和外部援助，沙嘴上的大多数居民将无法活到春天。

重要消息：刚刚获悉，南部防卫部队正在考虑开展人道主义救援行动以营救当地民众。 据“敖德萨”作战指挥部指挥官德尼·诺西科夫上校透露，军方正在研究如何向被占领的沙嘴居民运送急需的食物和药品。

背景资料：

金伯恩沙洲是位于尼古拉耶夫州南部的一片沙地，距离奥恰科夫4至7.5公里。它是金伯恩半岛的延伸，部分将黑海与第聂伯-布兹河口隔开。 该沙洲地区属于黑海生物圈保护区的一部分。

2022年3月，在全面入侵开始后，俄军占领了金伯恩沙洲。自那时起，该地区一直处于俄军占领之下。

超过80小时的平静：奥列什基停火意味着什么，以及为何这将改变一切。

在被占领的奥列什基，人们开始因饥饿而死亡。

希望从奥列什基前往乌克兰的人数是前往俄罗斯人数的四倍。

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