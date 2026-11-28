由于俄罗斯炮击造成的后果以及基辅州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州能源基础设施受损，当地调整了停电安排。基辅州部分地区已实施紧急限电措施，而第聂伯罗彼得罗夫斯克州的电力部门则为每栋住宅单独制定停电时间表。

在基辅州，根据“乌克兰能源公司”的指令，布恰、奥布希夫和法斯托夫等地区已实施紧急限电措施。目前，这些地区不再执行常规的按小时轮流限电计划。

实施限电的原因是俄罗斯袭击造成的后果以及电力设备过载。电力部门预计，一旦电力系统状况允许，将恢复按计划的限电安排。

维修队伍正在加紧修复受损设备。同时，呼吁仍有电力供应的居民节约用电。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，由于俄罗斯袭击导致电力基础设施遭受严重破坏，目前无法实施常规的轮流限电和分时段限电安排。

因此，电力部门将针对每栋住宅单独计算停电时间。由于接入不同输电线路的连接特点，即使是相邻的建筑，停电时间也可能有所不同。

您可通过DTEK“第聂伯罗电力网络”的官方网站或该公司聊天机器人查询停电时间表。查询时需输入街道名称和门牌号。次日的停电时间表将于每晚发布。

DTEK还提醒，停电时间在一天内可能会发生变化。如果“乌克兰能源公司”更新了限电指令，电力部门将相应调整停电时间表。

电力恢复后，请用户在开启大功率电器前至少等待15分钟。建议分批、依次接通电器，以免给电网造成额外负荷。

上述信息由“乌克兰能源公司”和DTEK发布。

11月28日（周六），乌克兰部分地区将全天实施用电限制。

俄罗斯已从针对变电站关键设备的定点打击，转向使用集束弹药进行大规模袭击，企图破坏尽可能多的基础设施。

位于基辅州的特里皮尔热电厂因俄罗斯袭击造成的严重破坏，已完全停止发电和供热。目前，该厂区内正在进行废墟清理工作。

11月9日，特里波利热电厂在又一次袭击中遭到破坏。“中心能源”公司称，此次炮击造成的后果极其严重。

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