俄军未在切尔尼戈夫州境内的边境线上直接采取进攻行动。此外，在乌克兰与白俄罗斯的边境上也未发现敌方活动。

“在切尔尼戈夫州境内，敌军并未直接在边境线上尝试发动进攻，”德姆琴科指出。

与此同时，俄军继续炮击切尔尼戈夫州、苏姆州和哈尔科夫州的边境地区。据乌克兰国家边防局发言人称，敌军最常使用无人机，此类攻击在总数上占主导地位。

此外，在这三个地区的边境地带还记录到了来自火炮和迫击炮的炮击。

安德烈·德姆琴科还表示，目前未观察到白俄罗斯在共同边境线上采取任何积极行动。

尽管如此，乌克兰边防人员及相关部门仍在继续加强防御阵地。沿白俄罗斯边境全线，工程和要塞建设工作仍在持续进行。

据发言人称，采取这些措施是为了确保在局势发生根本性变化时能够提供可靠的防御。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视马拉松节目中作出了上述表态。

过去一周，乌克兰边防人员未在白俄罗斯境内监测到用于增强俄罗斯“Shahed”和“赫伯”攻击型无人机信号的中继器运行迹象。

需要指出的是，白俄罗斯继续允许俄罗斯在袭击乌克兰期间使用中继器为俄军无人机提供信号中继。与此同时，据乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科称，目前尚未发现俄罗斯军队向白俄罗斯境内调动的迹象。

此前，泽连斯基曾警告称，普京计划在白俄罗斯部署弹道导弹。

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