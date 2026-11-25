俄军正试图将步兵直接投入库皮扬斯克以及奥斯科尔河左岸的乌克兰桥头堡。11月25日，军事评论员博格丹·米罗什尼科夫通报了该方向局势的恶化情况。

“库皮扬斯克方向的局势正在恶化。敌军的渗透行动已以三倍于此前规模的兵力重启。 敌人正试图将步兵既向库皮扬斯克市内，也向奥斯科尔河左岸我方两个桥头堡推进，成效时好时坏，”米罗什尼科夫在其Telegram频道中写道。

据他称，尽管乌克兰军队在库皮扬斯克以北和以南、河流两岸均展开了积极行动，但敌方的此类企图仍在持续。

该记者强调了这一战线段的战略重要性，并补充道，库皮扬斯克很可能很快会再次成为媒体关注的焦点。

前线过去24小时内共发生184次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈——总参谋部。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度伤亡新低： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，平均每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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