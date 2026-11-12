在卢甘斯克州被临时占领的地区，俄罗斯安全部队拘留了一名17岁的西维尔斯科多涅茨克居民，该男子被指控策划在该市某所教育机构制造爆炸。 占领区法院裁定将该未成年人收押。

据俄罗斯调查部门称，2023年，该未成年人据称通过Telegram被招募，参与了一个在俄罗斯被认定为恐怖组织的活动。

俄罗斯安全部门声称，该少年曾从身份不明的联络人处接到任务，并被承诺完成任务后将获得金钱报酬。

特别是，在2026年5月9日前夕，他据称亵渎了苏联在第二次世界大战中胜利的象征，并将自己的行为录制了下来。

随后，据俄罗斯联邦调查委员会称，这些幕后指使者据称指使该少年在塞韦尔斯克-多涅茨克的一所学校策划爆炸。

据占领者称，此次袭击的目的是杀害初中和高中学生。俄罗斯调查部门还声称，该少年收到了关于制造爆炸装置和掩饰行踪的指示。

俄罗斯联邦安全局（FSB）表示，已在该未成年人实施其预谋计划之前将其拘留。

占领方调查人员指控这名17岁的西维尔斯科多涅茨克居民参与了在俄罗斯联邦被认定为恐怖组织的活动，接受了实施恐怖活动的培训，并策划了恐怖袭击。

应俄罗斯调查委员会的请求，该青少年已被羁押。调查仍在进行中。

与此同时，俄方未透露被拘留者的身份、其就读的学校名称以及他据称所属的组织名称。此外，目前尚不清楚该未成年人是否能够接触到独立律师。

目前针对该青少年的所有指控均基于俄罗斯安全部门的声明。

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俄罗斯联邦调查委员会通报了这一情况。

此前，一名俄罗斯中将因下令对哈尔科夫州的格里戈里·斯科沃罗达国家文学纪念博物馆发动导弹袭击而被提起公诉。 2022年5月6日的袭击导致该建筑遭受严重破坏，一名负责博物馆安保工作的平民在袭击中受伤。

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