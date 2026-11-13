奥德萨州逮捕了一名克里米亚教育机构的前负责人，罪名是与占领者合作

一名叶夫帕托里亚居民被通知涉嫌从事通敌活动。 据克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔检察院称，2014年半岛被占领后，该男子自愿留任，在俄罗斯行政当局的控制下管理一所校外教育机构，并推行俄罗斯联邦的标准。

据调查显示，他将该机构的教育标准转换为俄罗斯标准，根据占领当局的要求调整了教学大纲，并组织对机构章程进行了修改，使其符合俄罗斯联邦的法律规定。

在教学过程中，该机构向学生灌输俄罗斯意识形态叙事，并诱使他们参与支持克里米亚被占领的活动，以及与参与对乌克兰战争的人员会面。

2026年11月初，该男子在敖德萨州探亲时被拘留。搜查中查获了其俄罗斯国内护照和国际护照、电子设备及通讯工具。

他被指控犯有通敌罪（乌克兰刑法第111-1条第3款）。应检察官申请，法院决定对其采取羁押候审的预防措施，且不得保释。

来源：总检察长办公室

在尼古拉耶夫，一名正在策划暗杀空降旅指挥官的FSB特工被捕。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州抓获了一名俄罗斯间谍，该间谍受FSB指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，该人还曾追踪国防军维修基地的位置。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

乌克兰安全局军事反间谍部门与国家调查局联合查获了一名被俄罗斯联邦安全局（FSB）策反的军人，该人曾向俄罗斯提供南部战线乌克兰军事设施的坐标。 为掩盖与俄罗斯特工机构的联系，该间谍更换了77个电话号码，并使用了18部智能手机。

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