位于俄罗斯联邦斯维尔德洛夫斯克州佩尔沃乌拉尔斯克市的“克罗姆皮克”工厂出现了工资发放问题。

10月底，员工们开始抱怨工资拖欠：部分员工收到了9月份的工资，而据他们称，其他人则被拖欠了大笔款项。一名员工表示，他被拖欠了16万卢布。

此外，员工们还反映10月份的工资至今未发，而这笔工资本应于11月15日发放。

与此同时，该公司开始裁员。员工被叫到管理层处，被提议以双方协商一致的方式解除劳动合同，以此规避裁员时应支付的补偿金。 据称，对于拒绝者，公司威胁将对其进行更严格的安全知识考核，并依据相关条款予以解雇。据一名员工透露，已有113人提交了辞职申请。

工厂方面证实了工资拖欠的情况，并解释称这是由于市场形势严峻、产品发货的物流问题以及优化生产流程的必要性所致。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，且因可能出现新一轮动员而引发的焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。

在经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济施加压力，而该经济体直到不久前还似乎对制裁具有抵抗力。

俄罗斯的个人信贷规模已缩减至六年来的最低水平。

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