在扎波罗热地区，一架俄罗斯无人机袭击了一辆人道主义援助巴士：一名妇女遇难，另有人员受伤

在扎波罗热州比连卡村，一架俄罗斯FPV无人机袭击了人道主义组织“普罗利斯卡”的一辆社会巴士，该巴士当时正载着当地居民前往扎波罗热。 一名74岁的女乘客遇难，另有三人受伤。

“普罗利斯卡”人道主义任务负责人叶夫根·卡普林通报了这一情况。

袭击发生时，巴士上共有23名乘客和一名司机，其中大部分为老年人。 司机受了重伤，一名1947年出生的男子身中多处弹片伤，另一名妇女被玻璃碎片划伤。其余乘客均遭受了耳鸣。

据卡普林称，该巴士上清晰标有人道主义任务的标志及“社会巴士”字样。在商业客运公司停运后，这是连接该村与地区中心唯一的交通工具。

鉴于无人机可能再次发动袭击，伤员在空中掩护小组的支持下，由执法人员和军人进行了疏散。

卡普林还表示，自全面入侵开始以来，这是针对“雪滴花”人道主义任务的工作人员、志愿者、交通工具及基础设施的第121次袭击。

来源：叶夫根·卡普林（Facebook）。

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

哈尔科夫、扎波罗热、文尼察和波尔塔瓦——“Epicenter”连锁店均遭到袭击。

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