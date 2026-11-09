扎波罗热核电站经历又一次大面积停电后，外部供电已恢复

在暂时被占领的扎波罗热核电站，外部供电已恢复。此前，由于330千伏输电线路断电，该电站于11月8日（周日）曾一度失去外部供电。 这是自全面战争爆发以来，该电站外部供电完全中断的第27起事件。

“这标志着自军事冲突爆发以来，该电站外部供电中断的第27起事件已告结束，”该机构在通报中指出。

国际原子能机构指出，在外部供电中断期间，扎波罗热核电站被迫切换至应急柴油发电机，以保障电站必要系统的电力供应。

据“能源原子”公司消息，11月8日02:36，扎波罗热核电站失去了来自330千伏“费罗斯普拉夫纳-1”输电线路的供电。 对该输电线路进行的自动重合闸尝试未能成功。

自2026年初以来，这已是该电站第16次完全失去外部电力供应。

扎波罗热核电站拥有六台VVER-1000型机组，总装机容量为6000兆瓦。自2022年3月3日至4日被俄罗斯军队占领后，该电站便停止了发电。 自2022年9月11日起，扎波罗热核电站一直未进行发电。

国际原子能机构（IAEA）于周一凌晨在社交媒体X上发布了恢复供电的消息。

11月8日夜间，扎波罗热核电站失去了外部电力供应。目前，其自身需求由备用柴油发电机组满足。这是自2026年初以来，扎波罗热核电站第16次完全失去外部电力供应。

此前，有专家指出，俄罗斯可能试图破坏乌克兰的能源基础设施，不仅让民众断电，还会使他们无法获得其他生活必需的公用事业服务。该专家还披露了俄罗斯可能实施的切断乌克兰核电站供电的计划。

由于俄罗斯再次对能源基础设施发动大规模袭击，第聂伯罗彼得罗夫斯克州超过60万用户断电。医院和关键基础设施设施正转为由发电机提供的备用电源。

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