据乌克兰武装部队总参谋部数据，本月以来，俄军伤亡人数达55 629人。这一数字创下了俄军在全面战争期间的最高纪录。

“在整个全面战争期间，占领军从未在一个月内遭受过如此巨大的伤亡。而距离11月底还有五天，”总参谋部对此评论道。

此前的“纪录”出现在2026年10月，当时敌军损失了54 400人。总参谋部指出，11月已提前打破了这一纪录，因此最终数据还将更高。

平均而言，敌军每天损失超过2,200名士兵，即每小时约93人。

“这些数字背后，是乌克兰战士在各战线上的日复一日的奋战。 步兵、炮兵、无人机操作员、空降兵、飞行员及其他官兵挫败了敌军的进攻，歼灭了敌军的兵力和装备，迫使俄罗斯为其武装侵略付出越来越高的代价”， ——总参谋部强调道。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时内，乌克兰守军消灭了2319名俄罗斯占领军。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

关注我们在