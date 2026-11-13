在扎波罗热州的科米舒瓦萨，被俄罗斯占领军摧毁的避难所废墟清理工作仍在进行中。目前已知有超过55人遇难。 恶劣的天气条件以及俄军持续不断的袭击，使救援行动变得更加困难。

据他介绍，尽管现场持续降雨，但灾难现场的救援工作并未停止。此外，俄罗斯占领军正积极阻挠人道主义救援行动的开展。

“俄罗斯人几乎每天都在干扰这项人道主义行动。 救援人员、调查行动组、警察以及国家紧急情况部队的各分队，都遭受了俄方利用FPV无人机实施的炮击，”这位调查员说道。

他强调，俄罗斯对救援人员的袭击具有系统性。据乌克兰安全局（SBU）代表称，占领军有针对性地袭击在事发现场工作的人员。

“就在今晚，一队国家紧急情况局工作人员正从现场返回，他们的车辆遭到了FPV无人机的袭击。救援人员再次受伤。 仅过去一周，这已是第三或第四次袭击。迄今为止，在持续进行废墟清理工作的现场，已有超过五辆标有国家紧急事务局标志的公务车遭到袭击，”扎波罗热州安全局调查员指出。

由此可见，在清理俄罗斯袭击造成的后果时，不仅受灾民众面临威胁，在被摧毁的掩体现场工作的救援人员、警察和调查人员同样身处险境。

扎波罗热州安全局调查员奥列克西在“军队电视台”的直播中透露了这一情况。

需要指出的是，在扎波罗热州科米舒瓦西，经过三天的搜救工作，又发现了两名因11月2日俄罗斯空袭而遇难者的遗体。此外，在袭击现场还发现了遇难者的遗体残骸。

乌克兰内阁已通过决议，决定撤销位于扎波罗热州科米舒瓦哈的社会康复学校。该校是一所公立学校，收容11至14岁、需要特殊教育条件的儿童。 该决定是在俄罗斯对科米舒瓦哈发动袭击的背景下做出的。11月2日，占领军在该地摧毁了另一所学校——“杰雷洛”中学，该校当时被用作避难所和人道主义中心。

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