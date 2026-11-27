11月26日过去24小时内，俄罗斯占领军在哈尔科夫州库皮扬斯克区彼得罗帕夫利夫卡村附近推进。 据OSINT项目“DeepState”数据显示，敌军在库皮扬斯克方向占领的总面积达8平方公里，而彼得罗帕夫利夫卡村已进入“灰色地带”。

“敌军在彼得罗帕夫利夫卡附近推进，”该项目Telegram频道于周四晚间发布消息称。

从该项目的地图上可以看出，敌军已向该村以东、库皮扬斯克方向推进，而此前主要由乌克兰国防军控制的彼得罗帕夫利夫卡村，现已完全处于灰色地带。

过去24小时内，被占领区面积增加了8.29平方公里，所谓的“渗透区”（灰色地带）又扩大了3.68平方公里。

从彼得罗帕夫利夫卡到库皮扬斯克约8公里，但这并非距离该市最近的前线。

前线其他方向过去24小时内情况未变。

据此前报道，前一天下午，敌军在顿涅茨克州克拉马托尔斯克区赖-亚历山德罗夫卡村附近推进，占领了0.95平方公里， 而在更早前一天，敌军在扎波罗热州古利亚皮尔方向推进，占领了5.51平方公里。

OSINT项目DeepState报道了这一情况。

俄罗斯占领军在扎波罗热州波洛吉夫斯基区有所推进。前线变化出现在沃兹德维日夫卡和比洛吉里亚两地附近。

俄罗斯占领军正在顿涅茨克州克拉马托尔斯基区推进。前线动态变化出现在科斯蒂安蒂诺夫卡和切尔沃内村附近。

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