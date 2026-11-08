俄罗斯军队正在顿涅茨克州被占领的马里乌波尔市，利用原Roshen糖果厂和一家购物中心的场地扩建军事基地。该军事设施位于该市民用建筑群之中。

据安德鲁申科称，起初该区域仅为俄军设立了一个小型休整点。但随后，该设施开始转变为一个功能齐全的常驻基地。

“一切始于一个小型休息点。现在，根据我们的观察，该设施正在转变为一个常驻基地，就位于城市民用建筑群之中。 据现有信息显示，这里主要驻扎着负责无人机维护和反无人机作战的部队，”通报中写道。

安德鲁什琴科还强调，俄军再次将民用基础设施用于军事目的，使周边街区的居民面临额外危险。

“马里乌波尔市民完全有权要求军队撤出居民区。而占领者将为其将军队部署在平民中的决定所造成的后果承担责任，”该占领研究中心负责人总结道。

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占领问题研究中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况。

需要指出的是，在暂时被占领的马里乌波尔，至少有七栋被拆除的高层建筑原址上正在兴建商业住宅区。 当地居民原本被承诺会获得补偿性住房来弥补失去的住所，如今却无家可归；而据市政府称，这些新建房产正被俄罗斯安全部队人员和官员购入。

在顿涅茨克州临时被占领的马里乌波尔，俄罗斯安全机构正将乌克兰中小学生招入俄罗斯国民卫队和俄罗斯联邦调查委员会的军校班，旨在将其进一步融入占领体系。

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