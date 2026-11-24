在被占领的克里米亚，运输公司代表呼吁储备三个月的食品，因为通过R-280公路的运输可能面临困难 “新俄罗斯”公路，该公路穿越乌克兰暂时被占领的领土，是通往该半岛的主要陆路通道。

据运输商称，由于无人机对机动车辆的频繁袭击，愿意向克里米亚运送货物的运输商越来越少， 而从莫斯科出发的一辆卡车单程运费已从25万卢布（约3000美元）上涨至100万卢布（超过1.21万美元）。 市场参与者预测，到今年2月底或3月初，随着冬季恶劣天气的到来，情况将进一步恶化，因为卡车将无法以130–140公里/小时的速度通过危险路段，从而更容易成为无人机的攻击目标。

与此同时，克里米亚极度依赖俄罗斯的食品供应，因为该地区肉类自给率仅为25%，乳制品自给率为35%，而半岛上许多商品的本地生产被认为是不经济的。 今年春季，乌克兰武装部队利用中程无人机对R-280公路实施火力控制后，物流困难进一步加剧；11月16日至17日，他们摧毁了克里米亚大桥， 导致部分路面和一座拱桥坍塌，铁路线受损；此外，乌军还对罗斯托夫州的桥梁实施打击，特别是米乌斯河上的渡口，该渡口的摧毁将使通往克里米亚的陆路路线延长58公里。

来源：ForPost。

需要指出的是，在克里米亚大桥遭到袭击后，塞瓦斯托波尔的加油站出现了抢购热潮。由于需求激增，当地已对汽油销售实施了限制。

被占领的克里米亚地区已实施供电限制：数十个居民点陷入停电。

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