11月23日晚，俄军对扎波罗热市科斯米奇内区的度假村合作社发动了袭击。此次袭击造成6人受伤，另有30多辆汽车受损。

俄军袭击了扎波罗热市科斯米奇内区的度假村。

袭击导致一栋附属建筑受损，并引发火灾。

据初步报告，有两人受伤。

最新消息

“11月23日晚，俄军袭击了扎波罗热：据初步报告，空袭造成6人受伤。伤者正在接受一切必要的医疗救助。



其中一枚航空炸弹落在九层楼房附近。 炮击导致车库合作社内30多辆汽车受损。



在另一处地址，袭击目标为一个园艺协会——房屋屋顶起火。 救援人员已扑灭大火。



国家紧急情况部（DSNS）的心理专家为14名市民提供了心理援助，其中包括4名儿童。所有应急服务部门均在现场展开救援工作，”国家紧急情况部通报称。

扎波罗热州行政管理局局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。

俄罗斯对扎波罗热的炮击夺走了一名男子的生命。

俄罗斯对扎波罗热发动了大规模袭击，伤者人数已增至43人。

11月17日上午，由于俄罗斯对扎波罗热的袭击，伤者人数增至42人，另有两名当地居民在炮击中遇难。扎波罗热州军事行政管理局主席米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。