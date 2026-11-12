俄罗斯的占领政策导致克里米亚的水资源和生态危机不断加剧。 该半岛的战略淡水储备正在急剧减少，而试图通过地下水源来弥补缺口的做法，则可能导致含水层枯竭、土壤盐渍化和地区荒漠化。

据乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）消息，占领当局正试图通过增加地下水源的开采量来缓解缺水问题。 然而，这种做法破坏了半岛的自然水文平衡，助长了咸水向淡水水库的渗透，并造成了长期的生态威胁。

2026年10月初，克里米亚水库的平均蓄水率约为45%。这一指标的达成得益于冬季和春季相对充沛的降水以及积雪融化。

其中，自然径流型水库的蓄水量增幅最大。截至10月9日，这些水库累计蓄水量达1.484亿立方米，是去年同期水平的两倍多。

然而，随着旱季的到来，水库蓄水量再次开始减少。水体的自然补给已无法弥补用水量。

每天流入自然径流水库的水量约为13.8万立方米，而总消耗量则为45.5万立方米。其中：

81%用于供水；

19%因蒸发和渗入土壤而损失。

因此，水的消耗速度是补给速度的三倍多。

对于依赖外部水源补给的人工水库而言，情况则更为严峻。 2026年9月初，这些水库的总储水量约为3500万立方米，而到了10月初，已减少至3160万立方米。仅一个月内，这些水库的储水量就减少了约10%。

国家水资源局报告称：

“每天从蓄水库中总共取水约7.2万立方米，其中约三分之二用于供水，三分之一则因蒸发或渗入土壤而流失。 向蓄水库的补给水量几乎为零。这主要是由于补给水源干涸，特别是比利戈尔斯基和泰甘斯基水库，以及整体水位随季节性下降所致。”

米日吉尔内水库便是典型例证，其蓄水量仅达到设计容积的0.2%。实际上，该水库已无法充分履行供水源的功能。

此外，即使水体中存在水，也无法保证能够有效利用。当水位大幅下降时，取水会因淤积而变得困难，且底层水的水质也会恶化。

因此，降雨后储备量的暂时增加并未解决系统性问题。克里米亚的供水越来越依赖于不稳定的自然条件和储备水源，而这些水源也在逐渐枯竭。

由于无法充分利用北克里米亚运河，局势进一步恶化。 2023年6月，俄军摧毁了卡霍夫水电站大坝后，卡霍夫水库不复存在，该运河也失去了主要补给来源。

由于缺乏必要的水静压、取水口淤塞以及水利基础设施受损，该运河的运营能力受到严重限制。

运河的主干段及其通往詹科伊的北支流目前处于断水状态。与此同时，占领当局正利用东支流将自承压井抽取的水输送至费奥多西亚和刻赤方向。

乌克兰总参谋部解释称，这种方案存在一个重大缺陷：

“不过，这种方案存在根本性的缺陷。北克里米亚运河的设计初衷是输送大量第聂伯河水。 若将该基础设施用于输送体量小得多的地下水，将伴随巨大的损失——由于蒸发和渗漏，通过该运河输送的水量损失高达40%至45%。”

结果，大量本已稀缺的水资源无法送达用户手中。为了弥补损失，占领者不得不增加取水量，从而给地下水源带来了额外负担。

正是这些自流井，成为了俄罗斯行政当局试图维持半岛供水的主要储备之一。

截至2026年10月初，从尼日尼、普罗斯托尔内和诺沃格里戈里夫斯基这三个主要取水口提取的总水量为1960万立方米。

据乌克兰情报部门称，过度开采地下水资源可能会造成严重的长期生态后果。

过度抽水会降低含水层水位，并为咸水渗入淡水地下储层创造条件。 沿海地区尤其脆弱，那里自然水文平衡的破坏会加速地下水源的盐渍化。

因此，问题已不再仅限于淡水短缺：水资源本身的质量也在恶化。此类水源的恢复可能需要数十年时间，而在某些情况下，恢复甚至可能几乎不可能实现。

水中的矿物质含量过高和水硬度增加也会对供水管网、泵送设备及其他市政基础设施造成负面影响，而占领当局并未妥善处理这些设施的维护问题。

乌克兰总参谋部指出，俄罗斯占领者实际上形成了一个恶性循环： 地表水短缺迫使他们增加地下水源的开采量，而水井的枯竭又导致水质恶化，加之输水过程中的巨大损失，又需要进一步增加取水量。

被占领的克里米亚东部地区供水形势最为严峻。该地区在很大程度上依赖于通过北克里米亚运河系统调水。

占领当局已在该地区实施严格的淡水节约措施，并限制供水，特别是针对工业和休闲场所。 在干旱、输水管道事故或储水量急剧减少的情况下，部分居民点不得不依靠水罐车供水。

在俄罗斯占领的情况下，目前尚无实质性改善局势的前景。据乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）数据显示，新建水库的项目大多仍只是克里姆林宫的宣传口号。这些项目既缺乏必要的资金，也没有切实可行的实施前景。

此外，此类项目也未能解答一个关键问题：从何处取水来填充新的水库。

俄罗斯占领者实施的水资源管理政策所造成的后果，可能远比供水中断更为严重。

据情报分析指出，地下水位下降和矿化度上升将导致土壤二次盐渍化、农田退化以及自然生态系统遭到破坏。

“在克里米亚的干旱地区，这些过程尤为危险。在长期淡水短缺和盐分积累的情况下，原本肥沃的土壤会失去肥力， 部分地区甚至呈现出盐碱地的特征——侵略国俄罗斯实际上正在将暂时被占领的克里米亚变成一片荒漠，”总参谋部情报总局指出。

占领当局没有对水资源进行系统管理，而是试图通过耗尽半岛的战略性自然储备来弥补当前的缺口。

乌克兰情报部门总结称，如果这种做法持续下去，克里米亚不仅面临长期淡水短缺的风险，还将面临土地和水生生态系统长期退化的风险。

乌克兰国防部情报总局新闻处报道了这一消息。

近日，位于被占领的阿尔梅尼亚斯克的克里米亚钛业化工厂已停止生产。 俄罗斯占领当局将该企业停产归因于突发事故，但未透露具体细节。与此同时，专家们将工厂停产与克里米亚半岛的能源危机联系在一起。

俄罗斯当局推出了年利率8%的优惠抵押贷款，用于在被占领的克里米亚和塞瓦斯托波尔购买公寓和住宅。 该计划将于2026年11月1日起实施，至2027年4月30日结束。该计划的推出正值该半岛新建住宅销量显著下滑之际。

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