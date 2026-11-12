在奥里霍夫方向，俄军继续发动猛烈进攻，同时不断调整作战战术。 在奥里霍夫附近，占领军直接从车辆上冲出发动突击。据军方称，俄罗斯步兵经常迷失方向，不知道该往哪里走，只能四处游荡。

据他介绍，在该战线上，占领军增加了小型突击小组的数量。此外，FPV无人机的使用频率也有所增加。

“敌人几乎全天候进行渗透行动。即使在白天，他们也试图设法继续推进。而且我们看到，这些完全是新兵，被直接从车辆上派去发起突击。 因为他们方向感全无，不知道该往哪里走，只能四处徘徊。这使得我们更容易用无人机将他们击中，”第118独立机械化旅通讯处负责人指出。

敌人的战术正在发生变化。例如，目前他们增加了制导炸弹的使用频率，每天投掷12至30枚。此外，还出现了一批专门利用FPV无人机对目标区域进行远程布雷的飞行员小组。

“起初他们投掷的是所谓的‘花瓣’——即反步兵地雷，而现在则越来越多地使用伪装成树枝或其他肉眼难以察觉的物品的更大爆炸装置。 敌人作为母机使用的‘闪电’型无人机数量也有所增加。每架母机上搭载一架FPV无人机，用于对我们的后勤体系实施深层打击，”德米特里·佩利赫说道。

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第118独立机械化旅通讯处负责人德米特里·佩利赫在“军队电视台”的直播中透露了这一情况。

俄罗斯正向奥里霍夫方向增派空降兵——沃洛申表示。

过去24小时内，前线共记录到140起交火事件，其中波克罗夫斯基方向的战况依然最为激烈。

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