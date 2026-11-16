半岛上的占领当局代表预计将面临新一轮袭击，并抱怨防空手段不足。据游击组织“阿特什”的消息，他们还对莫斯科的行动表示不满。

据该运动派驻某占领当局内部的特工透露，最近对克里米亚大桥的袭击令当地的盖莱特们深感不安。

他们认为，对该通道的袭击以及乌克兰国防军近期对罗斯托夫州R-280公路沿线三座桥梁的打击，是同一项精心策划的行动的一部分。

占领当局官员认为，这些袭击可能并非最后一次，俄罗斯基础设施未来还将面临更严重的后果。

与此同时，行政当局代表抱怨防空手段严重短缺。据“阿特什”报道，甚至连保护克里米亚大桥区域的防空力量都不够。当地官员确信，该目标可能会再次遭到袭击。

与此同时，占领当局对俄罗斯无法同等可靠地保护所有重要设施表示不满。这尤其涉及炼油厂、油库以及克里米亚大桥。

“官员们纷纷猜测，俄罗斯联邦高层并未意识到当地的实际情况——据称莫斯科既不知道燃料短缺，也不知道电力供应存在严重中断，” ——“阿特什”补充道。

当地领导人认为，停火是摆脱当前困境的唯一出路。与此同时，他们也明白自己缺乏足够的影响力，无法将这一立场传达给俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京。

据“阿特什”称，向他汇报坏消息已变得十分危险。正因如此，占领当局官员们不敢公开谈论他们在当地面临的问题。

此前，普京方面已就乌克兰武装部队对克里米亚大桥的打击作出回应，并承认大桥遭到损毁。

需要指出的是，11月16日夜间，俄罗斯国防部报告称，在俄罗斯联邦领土、被占领的克里米亚以及两片海域上空拦截了1336架乌克兰无人机。

此外还有消息称，11月16日乌克兰袭击了刻赤大桥，该桥交通已被中断。

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