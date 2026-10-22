2026年10月的头十天，在乌克兰被临时占领的领土上，俄罗斯安全部队与联邦安全局（FSB）联合开展了针对乌克兰民众的“非法移民-2026”行动的又一阶段。 在突击搜查中，占领者搜寻那些拒绝领取俄罗斯护照的人。

对于没有侵略国证件的乌克兰人，俄罗斯当局将其归类为“外国公民”，并对其适用俄罗斯联邦的移民法律。

该行动的目的是强迫乌克兰人办理护照、将其驱逐出临时被占领土、非法侵占财产以及解雇其工作。

总参谋部情报总局强调，俄罗斯的此类行为是实施种族灭绝的手段。据乌克兰情报部门评估，占领者正试图将当地居民驱逐出被占领土，并用俄罗斯公民取代他们。

在卢甘斯克州被临时占领的地区，俄罗斯安全部队甚至对未成年人进行盘查，企图强迫他们办理俄罗斯护照。

若家长拒绝，将面临罚款、监禁及剥夺监护权的威胁。

由此可见，占领当局正利用威胁及其他施压手段，强迫乌克兰公民（尤其是儿童）接受俄罗斯国籍。对于拒绝接受此类要求的人，将面临被强制驱逐出家园的风险。

在“非法移民-2026”行动框架内，俄罗斯联邦境内也开展了类似的突击检查。

在那里，俄罗斯安全部队正在对劳工移民进行检查。据乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）消息，这些人随后可能会受到施压，被诱使签署加入俄罗斯占领军的服役合同。

因此，俄罗斯利用“非法移民-2026”行动，不仅是为了加强对被占领乌克兰领土上居民的控制，也是为了对其境内移民施加压力。

乌克兰国防部情报总局通报了这一情况。

在乌克兰被临时占领的领土上，针对所谓俄罗斯国家杜马选举的投票已经开始，乌克兰不承认此次选举。 与此同时，俄罗斯宣传机器正大肆散布所谓民众对投票站兴趣浓厚的报道，企图营造出“民众大规模支持”俄罗斯联邦的假象。

俄罗斯无法应对乌克兰临时被占领土上的水危机。占领当局来不及维修供水系统，因此当地居民可能在冬季就面临无法稳定供水的情况。

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