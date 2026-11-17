11月16日24小时内，俄军袭击了扎波罗热州55个居民点，共计发动864次打击。由于扎波罗热市及扎波罗热区遭到炮击，造成4人死亡，另有8人受伤。

据费多罗夫称，俄军对扎波罗热市发动了导弹袭击。

此外，还记录到针对扎波罗热、巴拉比诺、佐夫滕科、奥达里夫卡、新亚历山德罗夫卡、布拉基特诺、扎波罗热茨、塔夫里耶夫斯基、尤利耶夫卡、 克鲁托耶亚尔、斯拉夫内、佐夫特亚克鲁奇、尼基尔斯克和瓦西诺夫卡等地共计18次空袭。

据伊万·费多罗夫的消息，673架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、库舒古姆、马洛卡特琳诺夫卡、里奇内、特尔努瓦特、比连卡、格里戈罗夫卡、 马格达利诺夫卡、韦塞连卡、扎波罗热茨、扎帕斯内、赖斯克、里兹德维扬卡、诺沃雅科夫利夫卡、切尔沃诺第聂伯夫卡、诺沃费多罗夫卡、科辛采沃、斯特普诺吉尔斯克、 普里莫尔斯克、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、普拉夫尼、奥里霍夫、什切尔巴基、新达尼利夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、 奥梅利尼克、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、吉尔克、韦尔赫尼亚·特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、新扎波罗热和斯塔罗乌克兰卡。

此外，俄军还使用多管火箭炮系统（RSZV）炮击了马格达利诺夫卡。

另有171次炮击针对马洛卡特琳尼夫卡、里奇内、特尔努瓦特、切尔沃诺第聂伯夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、里兹德维扬卡、科辛采沃、格里戈里夫卡、斯特普诺吉尔斯克、 普里莫尔斯克、普拉夫尼、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴基、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡、 小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、查里夫内、比洛吉里亚、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、科帕尼、上特尔苏、沃兹德维日夫卡、诺沃帕夫利夫卡、切尔沃努克里尼察、 奥梅利尼克、斯塔罗乌克兰卡、多林卡、里夫内和新扎波罗热。

伊万·费多罗夫补充道，过去24小时内共收到194起关于基础设施、居民楼及汽车受损的报告。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一消息。

11月16日晚，俄军向哈尔科夫发射了导弹。该市霍洛德诺吉尔斯基区遭到袭击。

11月16日深夜，俄军对首都发动了导弹袭击。基辅市长维塔利·克利奇科通报了北桥和南桥遭袭的情况。

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