“阿特什”运动组织宣称，已使俄罗斯联邦罗斯托夫州卡缅斯克-沙赫京斯基市“卡缅斯基”联合企业的电力设备瘫痪。 该企业专门生产火箭燃料，对俄罗斯军工复合体具有重要意义。

卡缅斯克联合厂为一家军工企业提供电力，该企业生产用于“乌拉甘”、 “龙卷风”、“龙卷风-S”等，以及航空系统。

报道指出，配电枢纽受损给该企业的运营造成了局部问题，且设备维修需要一定时间。

“此类事件不可避免地会导致生产链中断，迫使工厂技术人员忙于恢复工作，而非生产产品，”游击队员们写道。

此外，此类针对后方的定点打击，也给参与保障俄罗斯军队的企业带来了物流和运营方面的困难。

“我们将继续发现并利用为战争服务的后方基础设施中的薄弱环节，”‘阿特什’组织补充道。

此前，“阿特什”游击队曾摧毁了俄罗斯联邦别尔哥罗德州境内占领军的通信塔。

此外，“阿特什”军事运动的特工还破坏了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇附近、以及扎波罗热州罗佐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近的三座铁路机柜。

“阿特什”游击运动的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座安装有电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击运动的成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据他们称，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

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