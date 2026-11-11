阿布扎比谈判：第二天的议题及预期成果

11月11日星期三，乌克兰、美国和俄罗斯就解决战争问题举行的三方会谈将在阿布扎比（阿联酋首都）进入第二天。各方计划讨论可能的停火、能源问题以及黑海安全问题。

据RBC-乌克兰的消息来源称，在谈判的第二天，各方将主要关注可能的停火、能源问题以及黑海安全问题。

据俄罗斯媒体报道，会议将于基辅时间10:00开始。

与此同时，西方媒体报道称，在阿布扎比谈判结束后，美国总统的代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳可能会前往莫斯科，随后前往基辅。

谈判首日于11月10日（星期二）举行，会谈持续了约4.5小时。会后双方同意次日继续磋商。

与会者本人并未发表详细的官方评论。与此同时，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基称此次会谈具有建设性且内容充实，但他同时也指出，与俄罗斯方面达成协议颇具难度。他还表示已收到乌克兰谈判代表团的报告。

未出席此次会议的美国国务卿马尔科·鲁比奥也称此次谈判非常富有成效，但强调未来仍有大量工作要做。

美国代表团中，贾里德·库什纳向媒体发表了评论。据他称，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京“在适当条件下愿意实现和平”。

首日会议的主要议题包括未来的安全架构，以及针对乌克兰、欧洲和俄罗斯的安全保障。

各方还讨论了大规模交换战俘的可能性。据弗拉基米尔·泽连斯基称，讨论中考虑了“1000换1000”或“1500换1500”的交换方案。

俄罗斯代表团还单独提到了领土问题。乌克兰总统强调，此类问题应在国家元首层面进行讨论。

据RBC-乌克兰报道，俄罗斯代表还提到了莫斯科关于改变欧洲安全架构的提议，这些提议是弗拉基米尔·普京在2021年12月与时任美国总统乔·拜登的谈判中提出的。

当时，克里姆林宫特别要求停止北约进一步扩张，削减盟国在1997年后加入北约国家的军事存在，并限制与北约以外的后苏联国家（特别是乌克兰）的军事合作。

据该媒体消息人士透露，俄方将战争的爆发归因于乔·拜登政府未同意这些要求。与此同时，美国代表试图弄清莫斯科究竟在担心什么，以及它为何需要安全保障。

在谈判首日，三方会晤开始前，乌克兰代表团分别与美国、欧盟、北约及欧洲各国代表进行了单独磋商。目的是与合作伙伴协调共同立场。

参加协调会议的有E4机制的代表——英国、法国、德国和意大利，以及欧盟和北约的代表。

其中，英国由国家安全顾问乔纳森·鲍威尔代表，德国由总理外交事务顾问冈特·绍特代表，法国 ——总统外交顾问埃马纽埃尔·邦恩，意大利——总理顾问法布里齐奥·萨吉奥。

欧盟方面，乌尔苏拉·冯·德·莱恩的内阁主任比约恩·塞伯特和欧洲理事会主席顾问安娜-玛丽亚·布拉参加了磋商。北约由秘书长办公室主任杰弗里·范·勒文代表。

与合作伙伴磋商后，乌克兰、美国和俄罗斯代表团举行了三方会谈。

然而，欧洲代表能否全面参与与俄罗斯的谈判进程，这一问题仍悬而未决。

据弗拉基米尔·泽连斯基称，欧洲应在11月底前确定由谁代表其参加关于结束战争的谈判。总统强调，最好能在11月19日于德国举行的愿参与国联盟会议期间通过相关决定。

与此同时，丹麦首相梅特·弗雷德里克森拒绝代表欧洲参与与俄罗斯的谈判。她认为，应由欧洲机构亲自参与谈判。

莫斯科方面则反对欧盟参与谈判。 俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫声称，欧洲人似乎“只是想为乌克兰争取时间”，并建议他们“留在阿布扎比的酒店里”。

而据《Politico》报道，美国则坚持要求欧盟在谈判桌上占据一席之地。 此前，芬兰总统亚历山大·斯图巴曾被列为欧洲代表的潜在人选之一。在谈判开始前不久，他与挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷曾致电弗拉基米尔·普京。

乌克兰代表团由对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫率领。代表团成员还包括：

总统办公室主任基里尔·布达诺夫；

“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚；

总统办公室第一副主任谢尔盖·基斯利察；

总参谋部情报总局副局长瓦迪姆·斯基比茨基。

美方代表包括美国总统特使史蒂夫·维特科夫、唐纳德·特朗普的女婿以及其特使贾里德·库什纳。

俄罗斯代表团由弗拉基米尔·普京的助手弗拉基米尔·梅丁斯基率领。代表团成员还包括：

俄罗斯总参谋部情报总局局长伊戈尔·科斯丘科夫；

俄罗斯联邦武装力量总参谋部代表尤里·日加罗夫斯基和亚历山大·佐林；

联邦安全局（FSB）代表德米特里·米纳耶夫和阿列克谢·科姆科夫；

俄罗斯外交部副部长米哈伊尔·加卢津和谢尔盖·利亚布科夫等官员。

莫斯科正试图将关于结束乌克兰战争的谈判转变为关于欧洲新安全架构的讨论。克里姆林宫力图重提美国和北约早在2021年就提出的要求，特别是关于削减北约在欧洲的军事存在。

需要指出的是，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月10日听取了乌克兰谈判代表团关于在阿布扎比（阿联酋）进行的首日磋商结果的汇报。 谈判进程始于与欧洲和美国伙伴的磋商，随后举行了由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会谈。

在阿布扎比的谈判中，乌克兰提出了与俄罗斯进行大规模战俘交换的问题。 据总统弗拉基米尔·泽连斯基称，各方讨论了“1000换1000”甚至“1500换1500”的交换方案。 目前尚未达成最终协议，但美国代表团计划在今后与俄方接触时再次提出这一问题。

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