11月17日，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，克里米亚大桥遭破坏以及俄罗斯归咎于乌克兰的其他袭击事件，不会影响俄罗斯、美国和中国领导人计划举行的会晤议程。

与此同时，他不排除这些袭击可能与即将举行的谈判有关。此外，佩斯科夫再次指责乌克兰发动了所谓的“恐怖袭击”。

据他称，虽然战斗仍在继续，但会议议程保持不变。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构被毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

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