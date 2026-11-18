在暂时被占领的克里米亚，随着连接该半岛与俄罗斯大陆的克里米亚大桥公路部分被摧毁，当地居民开始囤积燃料和生活必需品。

克里米亚居民可能担心，由于物流路线受阻，供应会中断。燃料和商品运输的困难可能会导致物价上涨，并造成某些商品短缺。

因此，当地居民担心半岛的物资供应可能出现问题，正试图提前购置必要的储备。

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当地Telegram频道报道了这一情况。

由于11月17日夜间克里米亚大桥结构损毁，约6000吨俄罗斯钢铁沉入了刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据消息发布者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

俄罗斯技术界关注的是，在11月17日夜间的行动中，乌克兰方面是如何在克里米亚建立起稳定通信的。

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