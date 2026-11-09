在炼油厂遭到袭击后，俄罗斯石油公司（Rosneft）在全俄罗斯范围内对燃油销售实施了限制

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已在其遍布俄罗斯各地的加油站对燃油销售实施限购。这一限制措施是在乌克兰对多家炼油厂发动一系列袭击后开始实施的。

“罗斯石油在全国各地区实施限购（市区30升，高速公路50升）”，该地区应急指挥部表示。

在外贝加尔边疆区，该公司加油站被禁止向单辆汽车出售超过50升的燃油。此外，也不允许将燃油装入油桶。 在该地区首府，限制措施于11月8日开始实施。此前，10月23日，“俄罗斯石油公司”曾取消了所有限额。

布里亚特共和国也对“俄罗斯石油”旗下的加油站实施了限制措施。该共和国政府副主席叶夫根尼·科尔金通报了这一消息。

当地实施的限购标准如下：

在城市内——汽油不超过30升，柴油不超过50升；

在公路上——汽油不超过50升，柴油不超过200升。

克拉斯诺亚尔斯克边疆区也出现了类似情况。 据当地相关聊天群组消息，莱索西比尔斯克的“罗斯石油”加油站已实施限购措施。克拉斯诺亚尔斯克市也受到影响，司机在收银台付款时，每辆车加注的燃油不得超过30升。

该公司位于新西伯利亚市及新西伯利亚州的加油站也实施了汽油和柴油的销售限额。该地区经济发展部已证实了这一消息。

此前一天，卡累利阿共和国也开始实施类似限制。该共和国总统阿图尔·帕尔芬奇科夫——他曾在10月24日宣布取消所有限购措施——再次宣布了燃油销售限制。

目前，城市内的“罗斯石油”加油站每辆车最多可加30升汽油和50升柴油。在高速公路上，限额分别为50升和200升。 此外，禁止将燃油灌装到油桶中。

10月30日，乌克兰恢复了对俄罗斯燃料和能源设施的袭击。此前，应美国总统唐纳德·特朗普的要求，袭击曾暂停约两周。

在随后的一个星期里，至少有七家俄罗斯炼油厂遭到袭击。 其中包括“俄罗斯石油公司”旗下的企业：萨马拉州的新库伊比舍夫炼油厂、乌法的一至两家炼油厂，以及梁赞和萨拉托夫炼油厂。

在袭击暂停期间，俄罗斯当局成功部分稳定了加油站的燃油供应状况。然而，随着袭击的恢复，问题再次加剧。

特别是，在下诺夫哥罗德州诺尔西炼油厂遭到袭击后，当地对汽油销售实施了限制——每辆车限购40升。

因此，燃油短缺和供应中断再次迫使俄罗斯各地区对加油站实施限购，特别是针对该国最大石油公司的加油站。

外贝加尔边疆区经济发展部发表了相关声明。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称有大量无人机出现，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市移动网络也出现了中断。

此前一天，在俄罗斯罗斯托夫州，连接顿河畔罗斯托夫与乌克兰临时被占领土的“新俄罗斯”高速公路上，横跨米乌斯河的一座桥梁因无人机袭击而受损。

需要指出的是，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

2026年10月，俄罗斯原计划执飞的6.92万个航班中，近3.4万个航班被延误或取消。主要原因是由于无人机袭击威胁，机场运营经常受到限制。

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