11月7日，基辅及周边地区遭受大规模导弹袭击后，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就俄罗斯袭击造成的后果及灾后重建工作召开了视频会议。当晚的袭击共动用了36枚沿弹道轨迹飞向目标的导弹。



“遗憾的是，‘爱国者’系统的拦截弹仍存在严重短缺，而美国是帮助解决这一问题的首要力量。 我们正在各层级寻求加快供应的途径，向美方传达必要的信号，以便他们能让乌克兰有机会保护人民生命安全，”该国领导人表示。

他补充说，在弹道导弹击中地点，专家们正在进行勘查， 据初步数据显示，在遭到破坏的一处关键能源设施上，俄军使用了由朝鲜生产并供应的KN-23导弹。

“这再次证明，全球制裁机制理应得到显著加强——针对世界上所有那些在摧毁生命方面提供‘服务’的势力，”泽连斯基写道。

需要指出的是，第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔表示，过去24小时内，俄军共18次袭击了乌克兰的能源设施。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在11月7日俄罗斯恐怖分子对基辅州发动的大规模袭击中，连接里夫内和赫梅利尼茨基核电站与基辅及乌克兰中部地区的变电站遭到打击。

11月7日夜间，俄罗斯恐怖主义部队破坏了位于基辅州的一处DTEK能源设施。布罗瓦尔斯基区部分地区断电，恢复供电将需要较长时间。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23及S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 这些导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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