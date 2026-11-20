乌克兰对刻赤大桥的打击，使俄罗斯军队向被占领的克里米亚和乌克兰南部的补给变得极为困难。 由于该通道的公路部分被摧毁、铁路交通受损，俄罗斯军队被迫寻找替代路线来运输人员和装备。

如今，俄罗斯占领军越来越依赖陆路补给线，而这些补给线同样处于乌克兰国防军的打击之下。

据分析人士称，乌克兰军队在三天内三次袭击了刻赤大桥。11月18日至19日夜间，乌克兰国防军使用了“海王星”岸基导弹，导致铁路轨道受损。

此次打击是此前一系列袭击的延续，此前袭击已导致大桥的公路部分完全损毁。因此，俄军在该渡口两条主要运输路线上面临双重限制。

ISW指出，桥梁受损将对俄罗斯军事后勤产生进一步影响。 特别是，占领军将被迫更频繁地使用M-14公路——该公路沿乌克兰被占领土的南部海岸延伸，连接罗斯托夫州与克里米亚。

然而，这条路线同样正遭受乌克兰军方的密集打击。据分析人士评估，克里米亚大桥与陆路补给线同时遭到破坏，给俄军在南部战线的补给保障带来了额外困难。

专家指出，在成功打击该大桥之前，乌克兰武装部队曾开展了一场系统性的行动，旨在摧毁俄罗斯的防空系统。 乌克兰军队袭击了被占领的克里米亚、乌克兰南部以及俄罗斯联邦罗斯托夫州和克拉斯诺达尔边疆区的防空导弹系统、雷达站和机动火力小组。

根据ISW的结论，此类行动削弱了俄罗斯防空能力，并为后续对战略要地的打击创造了条件。

与此同时，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在亚太经合组织（APEC）峰会上声称，刻赤大桥据称纯属民用设施，并未用于运输军事装备、弹药或燃料。

ISW分析师驳斥了这些说法。他们强调，俄军曾利用该大桥进行军事运输，且在维持对克里米亚的占领过程中仍依赖该大桥。

该研究所评估认为，乌克兰对刻赤大桥的打击是更广泛行动的一部分，旨在摧毁和削弱整个战区内的俄罗斯地面补给线。

据战争研究所（ISW）的报告显示。

需要指出的是，乌克兰已对刻赤大桥发动袭击，该桥交通已被切断。

马亚尔展示了用于打击刻赤大桥的无人机。

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