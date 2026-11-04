科米舒瓦萨遭俄罗斯袭击的受灾民众将获得最高5万格里夫纳的救助

在俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈镇的袭击中遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者则将从州预算中获得现金援助。每位伤者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

“在俄罗斯袭击科米舒瓦哈事件中遇难者的家属和受伤人员不会独自面对困境。 人们经历了可怕的悲剧。他们失去了最亲的人，身受重伤。现在，重要的是要照顾好每一位受灾者，”声明中写道。

据米哈伊尔·塞米金称，州政府将动用地区预算资金支付遇难者的丧葬费。对于因俄罗斯袭击而受伤的人员，已规定如下赔偿标准：

2万格里夫纳 ——适用于中度伤情；

若伤势更重，则额外发放3万格里夫纳。

因此，每位伤员可获得的援助总额最高可达5万格里夫纳。

“我们还正在动员人道主义合作伙伴和慈善家。我们将协助办理所有必要的文件手续。在如此艰难的时刻，人们不应再面临官僚主义的障碍。 我们无法挽回逝去的生命，也无法抚平亲人的伤痛。但我们会竭尽所能，确保没有一个家庭在悲痛中孤立无援，”塞米金补充道。

回顾此前情况，11月2日，俄军曾向扎波罗热州科米舒瓦哈村中心地区发射至少9枚FAB-3000制导航空炸弹。此次袭击造成大量人员伤亡。

目前，在遭袭地点仍在进行搜救行动。救援人员已从废墟中寻获31名遇难者的遗体。与此同时，仍有59人下落不明。

此外，据报道，一名28岁的救援人员在11月2日俄罗斯的二次袭击中受伤。该男子因身受重伤，目前正在扎波罗热的一家医院接受治疗。

他的父亲表示，手术后第一次见到儿子时，他拥抱了儿子并说道：“你还活着。愿上帝保佑你活下去。”

扎波罗热州军事行政当局负责人米哈伊尔·塞米金通报了这一消息。

在扎波罗热州的科米舒瓦哈，救援人员从废墟中搜出31具遇难者遗体，这些人死于俄罗斯的空袭。其中12名遇难者的身份已确认。

俄罗斯占领军公布了一段记录战争罪行的视频——对科米舒瓦哈村一所普通中学的空袭，袭击发生时当地居民正在该校接收人道主义援助。 一枚三吨重的航空炸弹投下后，造成至少33人死亡、5人受伤，另有50余人被认为在被摧毁的掩体废墟下失踪。

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