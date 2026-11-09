乌克兰常驻联合国代表呼吁，不要将俄罗斯对平民的炮击与乌克兰武装部队对军事目标的打击混为一谈

11月9日，乌克兰常驻联合国代表安德烈·梅尔尼克呼吁联合国不要传播关于俄罗斯境内平民伤亡的未经核实的俄方声明。 他还强调，不能将俄罗斯对平民的袭击与乌克兰对俄罗斯境内军事目标的袭击相提并论。

“请停止制造一种错误印象，即乌克兰正在袭击平民。 绝不能将俄罗斯针对乌克兰及其平民实施的种族灭绝式、蓄意且有系统的袭击，与乌克兰对俄罗斯境内军事目标的合法打击相提并论——后者正是我们行使不可剥夺的自卫权的体现，”梅尔尼克强调道。

他强调，乌克兰严格遵守国际人道主义法。

据梅尔尼克称，仅在10月，俄军在乌克兰就损失了超过5.4万名军人，其中包括阵亡和重伤人员。

他还指出，互联网上流传着大量关于俄罗斯军队中存在酷刑、虐待和侮辱行为的视频，这些视频往往是由他们的指挥官或战友拍摄并发布的。

梅尔尼克表示，俄军已丧失战略主动权和进攻能力，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京关于进一步扩张的计划仍是一厢情愿。

他概述了克里姆林宫的三大行动方向： 加强对乌克兰平民的袭击、开展破坏行动和心理战，以分裂乌克兰社会并削弱其与欧洲盟友的关系；同时利用外交手段拖延时间，以便俄罗斯继续破坏乌克兰的基础设施。

“普京玩弄外交手段，并非为了结束这场战争，而是仅仅为了拖延时间，”这位常驻代表指出。

梅尔尼克还对俄罗斯代表瓦西里·内本齐的言论进行了犀利回应，后者曾对乌克兰军人的处境表示特别关切。这位乌克兰外交官建议他将这种“人道主义关怀”转向俄罗斯军人及其家属。

据乌克兰通讯社驻纽约特派记者报道，梅尔尼克于11月9日（周一）在联合国安理会就俄罗斯炮击引发的乌克兰局势举行的紧急会议上发表了上述言论。

需要指出的是，11月9日，中国在联合国安理会会议上表示支持旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

此外，11月9日，在联合国安理会就俄罗斯袭击乌克兰平民和关键基础设施问题举行的紧急会议上，俄罗斯常驻代表瓦西里·涅本齐亚发表了针对欧洲的威胁性声明。

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