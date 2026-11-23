来自波尔塔瓦州的58岁边防军官尤里·拉佐伦科（代号“洛扎”），在头部遭受重伤后，仍坚持八小时协助战友在斯瓦特方向的半包围中坚守阵地。

这位曾在“乌克兰国家石油天然气公司”担任能源工程师20余年的男子，于2023年2月应征入伍加入第15机动边防支队， 曾在顿涅茨克州查索维亚尔附近遏制了占领军的进攻，随后转战卢甘斯克州，2023年10月在敌军强攻期间，他头部遭受弹片伤并伴有耳鸣。

据该士兵描述，被弹片击中后他一度失去意识，但战友们迅速将他唤醒，为他包扎伤口并拖入掩体，他在那里又持续抵御了八个小时的进攻，直到次日清晨才被撤离。 经过数月的治疗和康复，这名军人被调往沃伦边防支队，自2024年3月起，他一直在乌克兰与白俄罗斯边境段执勤， 而他30岁的儿子弗拉迪斯拉夫则已在乌克兰武装部队的行列中执行战斗任务超过十年。

来源：沃伦第6边防支队。

俄罗斯指挥部已在布良斯克、库尔斯克和别尔哥罗德地区加强了防御措施。 据“阿特什”运动组织消息，俄罗斯军队因担心乌克兰国防军发动新一轮打击，正在各战线之间调配预备队，并紧急加固阵地。

自2026年初以来，乌克兰守军已歼毁1004辆俄罗斯坦克。今年歼毁的第1000辆坦克。

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